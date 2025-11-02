Estos son los datos poco conocidos de Stranger Things de Netflix; Se acerca el estreno de la nueva temporada

Stranger Things es una de las producciones de Netflix más populares a lo largo de la historia de la plataforma, por lo que con el paso de los años se logró posicionar como una de las más vistas con una historia de ciencia ficción. La primera temporada se estrenó en el 2016 y logró captar la atención de varios usuarios de todas las edades, quienes estaban al tanto de todo lo que iba pasando en esta historia.

La serie cuenta la historia de todo lo que tuvo que vivir un grupo de jóvenes que se dieron cuenta de que a su alrededor pasaban cosas bastante extrañas, entre ellas varias conspiraciones gubernamentales y dimensiones paralelas que les van a cambiar su vida. Todo fue ambientado en 1980 en Hawkins, Indiana, Estados Unidos, por lo que se pueden varias cosas antiguas y viajes de los protagonistas por medio de múltiples portales.

Hasta ahora, en la plataforma de streaming, Netflix, se pueden encontrar en total cuatro temporadas de la serie, pero la última parte llegará pronto a la plataforma de streaming. Por lo que en redes sociales los fans de la producción han dado a conocer varios detalles que pocas personas conocían sobre esta producción.

Todo lo que debes saber de Stranger Things antes de ver la nueva temporada

Si usted es una de esas personas que están esperando la nueva temporada de Stranger Things, le traemos todo lo que debe saber antes de ver la serie. Se trata de algunos detalles que pasaron desapercibidos para varias personas y que, sin duda, te harán cambiar la perspectiva de todo lo que tenías en mente.

Para comenzar, el nombre original de esta producción no era Stranger Things, sino que tenían otro en mente totalmente diferente. Inicialmente, los productores la conocían como “Montauk” o “Teoría del Proyecto Montauk”, la trama era la misma, pero se mencionaban más los experimentos gubernamentales, algo que al final decidieron cambiar un poco.

Hay quienes dicen que todos los niños que hacen parte de esta serie tuvieron que ver durante varios meses producciones de los 80. Todo esto para entender la forma en la que hablaban, el contexto en el que se encontraban, cómo se vestían, entre otros factores que ayudaban a que la trama siguiera intacta.

El Demogorgon era un actor que llevaba un traje, por lo que pese a que parecía un monstruo, no lograba asustar a todos. Pero con el paso de los episodios, empezaron a agregarle nuevas cosas con el fin de darle un aspecto que lograra impactar un poco más a todas las personas que estaban viendo la serie.

La enfermedad de Gaten Matarazzo tiene una enfermedad llamada displasia cleidocraneal que afecta todo el desarrollo de los huesos y de los dientes. Los productores decidieron integrar todo esto al personaje, con el fin de ayudar a que se hable de la aceptación de las personas sin importar las diferencias.