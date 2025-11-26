Stranger Things 5: ¿cuánto dura cada episodio y cuándo podrá ver el episodio FINAL?

Stranger Things 5 es la serie protagonista de la televisión en este momento. La parte final de esta icónica producción que ha marcado a miles de personas genera gran expectativa y emoción, ante lo que será un cierre por todo lo alto.

Luego de una larga espera, el estreno de la quinta temporada es una realidad, y estamos a pocas horas de poder disfrutarlo.

Para que no se pierda ningún detalle, aquí les contamos varios detalles de la duración de cada capítulo, así como también cuando podrá ver el gran final.

¿Cuánto durará cada capítulo de Stranger Things 5?

En los últimos años una gran cantidad de series han brillado de forma inolvidable. Miles de seguidores han generado afición notable por varias producciones icónicas.

Una de las más llamativas es, sin dudas, Stranger Things. Esta serie de suspenso y terror tuvo sus inicios en 2016 y desde entonces se ha ganado el corazón de miles de televidentes.

Luego de varios años de espera, y temporadas históricas, este camino ha llegado a su fin con una quinta parte que marca el cierre de esta producción y de la historia de sus protagonistas.

Esta última parte contará con 8 capítulos, los cuales se divirán de la siguiente manera:

1- La misión – 1 hora y 36 minutos

2- La desaparición de… – 1 hora y 37 minutos

3- La trampa de Turnbow – 1 hora y 46 minutos

4- Hechicero – 1 hora y 32 minutos

5- Electrochoque – 1 hora y 32 minutos

6- La huida de Camazotz – 1 hora y 43 minutos

7- El puente – 1 hora y 37 minutos

8- El mundo del derecho – 1 hora y 55 minutos

El estreno de los primeros 4 capitulos de esta temporada se dará este 26 de noviembre a las 8:00 p.m. de Colombia.

¿Cuándo se podrá ver el episodio FINAL?

El estreno de esta temporada se dividirá en 3 volúmenes distintos. El primero de ellos saldrá este 26 de noviembre.

Por otro lado, los 2 y 3 saldrán los días 25 y 31 de diciembre. Por ello, el cierre de esta temporada se podría ver a partir del último día del 2026.

Claramente cabe recordar que esta serie se puede ver a través de Netflix, siempre y cuando tenga una suscripción a esta plataforma.