El detalle que pocos notaron de Colombia que aparece en Stranger Things; sorprendió a muchos

Stranger Things es una de las series más vistas en la historia de Netflix, por lo que cientos de personas están al tanto de lo que será el estreno de la quinta temporada de la serie. Según se dio a conocer en redes sociales, el lanzamiento oficial será el próximo miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 8:00 p.m. hora colombia.

Mientras tanto, los usuarios se están poniendo al día con la historia, por lo que han publicado en redes algunos detalles que notaron en temporadas pasadas de la serie. Algo que llamó mucho la atención, es que en uno de los episodios de las primeras temporadas, se ven algunos objetos que hacen alución a Colombia, por lo que de inmediato, los videos empezaron a rondar en redes sociales.

Este es el capítulo de Stranger Things en donde muestran a Colombia

Hay varias producciones de todo tipo en donde los personajes principales hablan sobre Colombia, muestran algunas de sus referencias, como el café, la comida, los paisajes y lo que disfrutan vivir en este territorio. Pues, Stranger Things demostró que esta no es la excepción, pues también hacen referencia al territorio nacional en uno de sus episodios.

Se trata del capítulo cinco de la segunda temporada, exactamente en el minuto 17, en donde se ve detrás del personaje principal un producto muy popular en el país. Es un colgante hecho en costal, en donde dice la palabra “Colombia” en los colores de la bandera y hay algunos dibujos en donde se ve a una mujer cafetera, el paisa, los carros willys que usan en el Eje Cafetero, entre otros.

Al parecer, este no es el primer episodio en donde sale una referencia a Colombia, sino que en otros momentos se podrían ver algunos objetos pequeños con la bandera del país. Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre los motivos por los cuáles hay tantos objetos pequeños representando al país en esta popular serie.

Pero, sin duda, este es un motivo para no olvidar que el país está presente en todo tipo de producciones, lo que quiere decir que está en el radar de importantes directores para crear nuevas historias. Además, esto hace que los videos sobre el tema se haga virales de forma casi que inmediata, en donde todos hablan de las supuestas señales que dan los personajes con estos elementos.