Los álbumes de rock que cumplieron 20 años y siguen siendo himnos

El 2005 fue un año clave para el rock y que quedó marcado en la historia. Mientras el mundo y la industria musical se adaptaban a la era digital, las guitarras seguían sonando con más fuerza. Las bandas empezaron a lanzar discos sin saber los grandes himnos que serían, tanto así que hoy, dos décadas después, siguen marcando a nuevas generaciones.

Los álbumes que le presentaremos no solo definieron una época, sino que se convirtieron en verdaderos himnos del género. Bandas como Green Day, Coldplay y otras más lanzaron legendarios proyectos que son imposibles de olvidar, pues ya quedaron marcados para toda la historia.

Los álbumes que siguen siendo himnos

‘American idiot’ – Green day

Este disco transformó por completo a Green Day en una voz generacional con su energía punk y narrativa política. Canciones como ‘Boulevard of Broken Dreams’ o’ Holiday’ sonaban en cada emisora todo el tiempo y, tras pasar más de 20 años, siguen manteniendo su vigencia, gracias a la manera en la que trataban la rebeldía y la frustración social en sus letras. Sin duda alguna, sigue encantando porque la banda nunca tuvo miedo en expresar esas verdades incómodas que nadie nunca quiso escuchar o decir.

‘Mezmerize’ – System of a Down

Es un disco provocador, político y explosivo. Este álbum fue un grito total a la rebeldía envuelto en guitarras frenéticas y letras cargadas de ironía. Temas como ‘B.Y.O.B.’ sigue siendo todo un clásico en cualquier playlist rockera, y escucharlo completo es volver a una época en la que el metal alternativo desafiaba todo lo establecido.

‘In Your Honor’ – Foo Fighters

Este fue el quinto álbum de estudio de la banda, el cual tuvo dos versiones: uno completamente eléctrico lleno de fuerza y otro acústico que revelaba su lado más íntimo. ‘Best of You’ se convirtió en uno de los mayores himnos del rock moderno, una canción que aún levanta estadios y corazones. Sin duda alguna, este proyecto se convirtió en todo un himno difícil de olvidar.

‘X&Y’ – Coldplay

Antes de que Coldplay se convirtiera en lo que es hoy en día, una banda de estadios multicolor, hicieron un trabajo más introspectivo y emocional. Temas como ‘Fix You’ o ‘Speed of Sound’ combinaron melancolía y grandeza sonora, convirtiendo el álbum en una joya del rock alternativo de mediados de los 2000. Todavía suena a esas noches donde las emociones se mezclan con la nostalgia.