Los álbumes de rock que cumplieron 20 años y siguen siendo himnos
Veinte años han pasado y estos discos siguen resonando en la industria del rock como se hubiesen creado ayer.
El 2005 fue un año clave para el rock y que quedó marcado en la historia. Mientras el mundo y la industria musical se adaptaban a la era digital, las guitarras seguían sonando con más fuerza. Las bandas empezaron a lanzar discos sin saber los grandes himnos que serían, tanto así que hoy, dos décadas después, siguen marcando a nuevas generaciones.
Los álbumes que le presentaremos no solo definieron una época, sino que se convirtieron en verdaderos himnos del género. Bandas como Green Day, Coldplay y otras más lanzaron legendarios proyectos que son imposibles de olvidar, pues ya quedaron marcados para toda la historia.
Este disco transformó por completo a Green Day en una voz generacional con su energía punk y narrativa política. Canciones como ‘Boulevard of Broken Dreams’ o’ Holiday’ sonaban en cada emisora todo el tiempo y, tras pasar más de 20 años, siguen manteniendo su vigencia, gracias a la manera en la que trataban la rebeldía y la frustración social en sus letras. Sin duda alguna, sigue encantando porque la banda nunca tuvo miedo en expresar esas verdades incómodas que nadie nunca quiso escuchar o decir.
Es un disco provocador, político y explosivo. Este álbum fue un grito total a la rebeldía envuelto en guitarras frenéticas y letras cargadas de ironía. Temas como ‘B.Y.O.B.’ sigue siendo todo un clásico en cualquier playlist rockera, y escucharlo completo es volver a una época en la que el metal alternativo desafiaba todo lo establecido.
Este fue el quinto álbum de estudio de la banda, el cual tuvo dos versiones: uno completamente eléctrico lleno de fuerza y otro acústico que revelaba su lado más íntimo. ‘Best of You’ se convirtió en uno de los mayores himnos del rock moderno, una canción que aún levanta estadios y corazones. Sin duda alguna, este proyecto se convirtió en todo un himno difícil de olvidar.
Antes de que Coldplay se convirtiera en lo que es hoy en día, una banda de estadios multicolor, hicieron un trabajo más introspectivo y emocional. Temas como ‘Fix You’ o ‘Speed of Sound’ combinaron melancolía y grandeza sonora, convirtiendo el álbum en una joya del rock alternativo de mediados de los 2000. Todavía suena a esas noches donde las emociones se mezclan con la nostalgia.