El disco de heavy metal que revolucionó la década de los 2000: tiene éxitos legendarios e históricos

El heavy metal es uno de los géneros musicales más adorados alrededor del mundo. Miles de personas se aficionan por este estilo sonoro, e incluso lo consideran un modo de vida apasionado, a partir de varias bandas.

Varias agrupaciones han sido capaces de estremecer a sus fanáticos, gracias a una larga cantidad de canciones con letras brillantes, y ritmos potentes.

De hecho, muchas de estas composiciones han llegado a marcar época, y a inspirar a varias generaciones a lo largo del mundo. Por ello, en este caso nos enfocaremos en el 2000, y en un álbum que revolucionó el género.

El álbum que revolucionó el heavy metal en los 2000

A lo largo de la historia del heavy metal, una gran cantidad de álbumes han sido capaces de quedarse tatuados en la memoria de los fanáticos.

Bandas de la talla de Metallica, o incluso Iron Maiden, quedaron para la historia con lanzamientos brillantes tanto en los ’80’s como en los ’90’s.

Sin embargo, en este caso nos enfocaremos en los 2000, y en un lanzamiento que resultó inolvidable para los amantes de la música.

Indudablemente en esta década hubo varios lanzamientos del heavy metal que encantaron a todos, pero, hay una que llegó para revolucionar el género.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Brave New World’ de Iron Maiden. Este álbum fue lanzado en el 2000, y contó con varios éxitos históricos.

Para muchos, esto fue un regreso a la esencia para la banda de Steve Harris, pero, también revolucionario, ya que le dio un estilo epico y característico al heavy metal en esta década.

El ‘tracklist’ de este álbum está lleno de éxitos legendarios, lo que potenció el reconocimiento hacia una banda brillante como lo es Iron Maiden.

Algunos de esos éxitos son: ‘The Wicker Man’, ‘Blood Brothers’ o el éxito homónimo de este propio álbum, los cuales destacan de forma notable.

Sin lugar a dudas, este álbum es histórico y marcó los 2000, pero, también vale la pena resaltar otros lanzamientos como: ‘Ashes of the Wake’ de Lamb of God, o de incluso otras ramas del metal como ‘Blackwater Park’ de Opeth, ‘Leviathan’ de Mastodon’, ‘Lateralus’ de Tool o White Pony de la histórica banda Deftones.