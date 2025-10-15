La banda de rock que puede hacerlo más inteligente, según la ciencia: acumula éxitos brillantes

¿Alguna vez se ha sentido más inteligente por escuchar rock? Este género musical es disfrutado día tras día a nivel mundial. Una cantidad enorme de bandas han dejado un legado brillante, el cual ha estremecido a sus fanáticos.

Alrededor del mundo, miles de personas disfrutan de éxitos históricos, a partir de letras y sonidos brillantes e inolvidables.

Este estilo sonoro es disfrutado como una pasión. Sin embargo, algo que pocos saben es que este género también puede relacionarse a personas inteligente, y aquí les contamos los detalles.

La banda de rock que puede hacerlo más inteligente

El rock ha sido capaz de encantar a miles de fanáticos. Muchos mencionan este estilo sonoro como una pasión, e incluso una forma de vida.

Muchos gozan de diversas canciones, e incluso muestran supremacia por encima de otros géneros. Sin embargo, algo que pocos saben es que hay una banda en particular que puede hacerlo más inteligente.

En la década de los 2000, Virgil Griffith realizó un estudio llamado ‘Music That Makes You Dumb’. Este autor promedió las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad de varios jovenes, con la música que posteaban en sus redes sociales.

Los resultados permitieron realizar una tabla, donde algunos géneros salieron mal parados, pero, hubo una banda de rock que resaltó entre lo más alto.

Según este estudio, algunos de los artistas relacionados con calificaciones más altas son: Sufjan Stevens, Counting Crows o U2.

No osbtante, la banda que más resaltó fue Radiohead. Los de Thom Yorke consiguieron destacar en la parte alta de la tabla, en relación con buenas calificaciones por parte de sus fans.

Esto habla positivamente de la música de Radiohead, la cual posee una popularidad de nivel mundial. Pero, también resalta la temática de los éxitos de esta banda, y la profundidad de sus letras.

Otras bandas mencionadas en este estudio, pero relacionadas a calificaciones promedio fueron: Snow Patrol, Coldplay, los Beatles, Red Hot Chili Peppers, Tool o Rage Against the Machine.

Ante estos resultados, se podría inferir que solo escuchar canciones de Radiohead puede hacerlo más inteligente. No obstante, cabe aclarar que esto no sucederá por si solo, y puede ser una acción potenciada por acciones como leer, o estudiar en general.