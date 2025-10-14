Los 4 discos favoritos del rock y el metal de Bruce Dickinson, de Iron Maiden: AC/DC y más bandas

Bruce Dickinson es una de las voces más destacadas en la historia del heavy metal. Este vocalista ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a sus presentaciones en Iron Maiden, donde demuestra su talento y su poder vocal.

Este artista ha sido aclamado por su potencia, pero también por la forma en que se apasiona por la música, especialmente en el caso del rock y el metal.

De hecho, el propio vocalista de Iron Maiden se atrevió a escoger 4 discos como sus favoritos, y aquí les contamos de cuales se trata.

Los 4 discos favoritos del rock y el metal favoritos de Bruce Dickinson

Bruce Dickinson ha dominado de gran manera la escena del heavy metal por varios años. Este vocalista ha recibido una gran cantidad de cariño por parte de sus fans, gracias a incontables éxitos.

Varios colegas han demostrado su admiración hacia Iron Maiden, aunque también hacia el propio Bruce Dickinson como vocalista.

De hecho, el propio cantante de Iron Maiden ha expresado que este cariño es reciproco, y así lo demostró hace algún tiempo en una entrevista con Qobuz, donde eligió sus 4 discos favoritos del rock y el metal.

El primero es de una banda brillante como lo es AC/DC. Esta legendaria agrupación australiana ha demostrado una potencia destacada a partir del hard rock, y de hecho, uno de los discos favoritos de Dickinson es en el que este colectivo muestra toda su potencia.

Se trata de, nada más y nada menos que ‘Powerage’, un disco de 1978 que contó con éxitos de la talla de ‘Gone Shootin'”, ‘Gimme a Bullet’ o ‘Sin City’.

En el segundo puesto resalta una banda histórica como lo es Black Sabbath, para Dickinson, los de Ozzy Osbourne resaltan gracias a ‘Sabbath Bloody Sabbath’, su lanzamiento de 1973.

El cantante de Iron Maiden explicó que cuando recibió este álbum aun era un niño, y siempre le pareció un gran disco.

En el penúltimo lugar resalta ‘Rising’ de Rainbow. Este disco de 1976 resalta con la voz de Ronnie James Dio, y por ende, es el disco en el que Dickinson lo descubrió, lo que le permite añadirlo a esta lista.

Finalmente, Bruce Dickinson destacó ‘British Steel’ de Judas Priest. Este brillante ‘record’ resalta en la lista del cantante de Iron Maiden por su portada, pero también su estilo a puro metal.

Sin dudas, estos discos son brillantes y demuestran el legado de cada una de sus bandas, al igual que el de Bruce Dickinson.