Revelan tráiler oficial ‘New Years Rev’, la película de Green Day ¿Cuándo se estrena?

Green Day, una de las bandas más representativas del punk rock estadounidense, estrenará una película inspirada en sus inicios. El proyecto, titulado New Years Rev, será una comedia con elementos de “coming-of-age” y mostrará de forma divertida cómo fueron sus primeros años recorriendo el país en una furgoneta, tocando en pequeños locales y construyendo su camino hacia la fama.

La dirección y el guion estarán a cargo de Lee Kirk, quien ha trabajado en títulos como The Giant Mechanical Man y Ordinary World. Además, los integrantes de Green Day, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, serán los productores, garantizando que la historia mantenga la autenticidad de aquellos años.

El elenco principal está formado por Mason Thames (El teléfono negro), Kylr Coffman (GLOW) y Ryan Foust (El jilguero), quienes interpretarán a tres jóvenes músicos en una aventura que mezcla humor, amistad y música.

El reparto se completa con figuras conocidas como Jenna Fischer y Angela Kinsey, recordadas por sus papeles en The Office, así como Fred Armisen, Bobby Lee, Sean Gunn, Mckenna Grace, Ignacio Diaz-Silverio y Keen Ruffalo.

Cuándo se estrena la película de Green Day

La película tendrá su estreno mundial el próximo 12 de septiembre durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Si bien la fecha de lanzamiento para el público general aún no ha sido confirmada, la expectativa crece tras la publicación de su primer tráiler oficial.

La trama sigue a tres amigos que deciden viajar a Los Ángeles convencidos, por error, de que su banda ha sido invitada a abrir un concierto de Green Day en la víspera de Año Nuevo.

En el avance se les ve robando un taxi para cruzar Estados Unidos, en un viaje marcado por encuentros inesperados, situaciones absurdas y momentos que cambiarán su forma de ver la vida. La canción Holiday, uno de los éxitos de la banda, acompaña parte del recorrido.

Aunque la historia es ficticia, está inspirada en las experiencias reales de Green Day durante su juventud, cuando tocaban en sótanos y pequeños bares, y pasaban largas horas en carretera. Armstrong ha explicado que aquellos días eran intensos, llenos de cansancio, pero también de emoción y camaradería, algo que quisieron capturar en el filme.