Linkin Park se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el nu metal, con una trayectoria marcada por su innovación sonora y su impacto emocional en millones de seguidores alrededor del mundo.

A lo largo de más de dos décadas, el grupo ha fusionado elementos de rock, rap y electrónica, dejando clásicos como In the End, Numb y Somewhere I Belong. Con su gira From Zero World Tour, la banda aterrizó en Bogotá el 25 de octubre de 2025 para dar un show en el escenario Vive Claro, lugar que se llenó de cantos clásicos y performance inigualables.

Le puede interesar: 10 himnos del rock que lo harán amar este género; Linkin Park en el listado

¿Cuál fue el homenaje que hizo Emily a Bogotá?

En su regreso a los escenarios, La banda sorprendió a sus seguidores con varios gestos durante el concierto. Mike Shinoda bajó del escenario para saludar a los fanáticos y sorprendió a uno de ellos al regalarle una gorra que había usado y firmado, un gesto que el público aplaudió con entusiasmo.

Otro de los gestos que destacó durante el concierto fue cuando Mike y Emily lucieron en el escenario unos ponchos con la bandera de Colombia. Más tarde, Emily colocó en el escenario a mini Aurelio Cheveroni, uno de los personajes más queridos y representativos de la televisión colombiana.

Finalmente, Emily sorprendió a sus fanáticos colombianos al rendir un homenaje especial a Bogotá, luciendo una camiseta con la palabra “BOG” durante uno de sus conciertos. Un gesto que rápidamente se volvió viral y reflejó la gratitud de la banda hacia el público colombiano, famoso por su energía y fidelidad en cada presentación.

Escrito por: Stefania Torres