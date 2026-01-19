Roger Waters volvió a criticar a la familia Osbourne tras fallecimiento de Ozzy: “fui honesto”

Roger Waters y Ozzy Osbourne han sido dos de los nombres protagonistas de la industria del rock y el metal en los últimos meses. El legendario vocalista de Black Sabbath falleció y dejó un luto enorme, además de un legado brillante.

Miles de fanáticos demostraron un cariño enorme por esta leyenda. El mundo se llenó de tributos y mensajes de gran apoyo a su familia tras esta pérdida.

Sin embargo, hubo un músico que luego de esta pérdida dejó una dura crítica. Roger Waters, exmiembro de Pink Floyd fue duro con Osbourne y su familia, al decir que estuvo por años haciendo idioteces en televisión.

Aunque ya pasaron varios meses, Waters volvió a referirse a esto en una entrevista con Piers Morgan, y revivió la polémica.

Roger Waters volvió a criticar a la familia Osbourne

Roger Waters ha sido uno de los músicos más controversiales de los últimos años. Esta estrella del rock ha dejado varios momentos polémicos en durante este siglo, debido a varias opiniones fuera de los escenarios.

Una de las más fuertes fue el duro señalamiento que hizo hacia Ozzy Osbourne y Black Sabbath, poco tiempo del deceso del líder de esta agrupación.

Waters criticó duramente a este vocalista y a su familia, lo que encendió una profunda polémica entre este artista y Sharon Osbourne.

Si bien parece que este ‘rifirrafe’ se había apaciguado, Waters volvió a hablar sobre esta temática, luego de ser cuestionado al respecto por Piers Morgan.

Waters en un principio pareció arrepentido y aseguró que se disculparía, ya que no sabía que Sharon estaría viendo el podcast donde hizo estos señalamientos hacia Ozzy.

No obstante, segundos después se retractó y volvió a dar duras críticas hacia la familia Osbourne. Waters dijo que Sharon era un ‘sionista furiosa’ y que no tenía tiempo para ella.

“No realmente. Fui honesto cuando dije que no me gustaba Black Sabbath. He escuchado su música desde entonces, es aceptable. No me gusta la gente que muerde cabezas de murcielago” dijo Waters.

Finalmente, este músico también aseguró que no quería hablar más al respecto, y que no se arrepiente de nada en su vida.

Estos señalamientos volvieron a generar gran polémica, sobre todo entre los fanáticos de Black Sabbath, quienes apuntan duramente en contra de Roger Waters por sus críticas.