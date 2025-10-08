La razón por la que Ozzy Osbourne casi no se presenta en Back to the Beginning de Black Sabbath

Bajo el nombre de ‘Back to the Beginning’, la exitosa banda Black Sabbath hizo su concierto de despedida el 5 de julio del 2025, con la presencia de Ozzy Osbourne que marcó su retiro oficial. Sin embargo, lo que muchos no saben, es que por poco y el mítico vocalista no está presente, debido a las complicaciones de salud que estaba presentando.

En una reciente publicación, ‘The Times’ reveló cómo fueron estos días tanto para el artista como para su familia. Ozzy Osbourne había expresado que no creía poder presentarse en el escenario, lo que generó gran incertidumbre. Ante esta situación, su esposa Sharon tenía preparado un plan alternativo en caso de que él no pudiera llegar a la actuación. Sin embargo, finalmente, Ozzy logró cumplir con su presentación.

¿Qué pasó con Ozzy Osbourne antes de Back to the Beginning?

En el libro ‘Last Rites’ de Ozzy Osbourne se logró conocer a detalle lo qué pasaba por esos días previos al histórico concierto que se realizó en Inglaterra. Aunque los fanáticos estaban ansiosos de vivir el gran concierto, el vocalista atravesaba por importantes complicaciones de salud que lo hicieron llegar al hospital.

“Tres días después de llegar por fin a Inglaterra, volví al hospital. Mi presión arterial me mantuvo allí durante ocho días, durante los cuales no tuve nada que hacer más que preocuparme. Porque el espectáculo seguía creciendo”, se lee.

Al concierto se iban sumando grandes personajes de la escena del rock, las dudas de poder hacerlo acechaban su cabeza. Tanto así que, las probabilidades de llegar eran muy pocas, por lo que le pedía a su esposa hacer un video y presentarlo durante el histórico show.

“Por la noche, tumbado en la cama, pensaba: no puedo ir, no puedo hacerlo. No paraba de decirle a Sharon que más nos valía grabar un vídeo porque el escenario estaría vacío. Ella me miraba como si estuviera loco. Me conoce mejor que yo mismo. Sabía que solo estaba asustado”, escribió.

Sin embargo, en el plan de Sharon no estaba grabar el video, era que Ozzy sí o sí estuviera presente en el escenario a como diera lugar.

“Mira, no habrá plan B. Ni vídeo. Ni nada pregrabado. Si esa noche no puedes cantar, simplemente habla con el público y dales las gracias. Lo único que tienes que hacer es subir al escenario y ser Ozzy”.

Aunque para esos días la incertidumbre y la preocupación aumentaba, la realidad fue otra una vez el show inició. Finalmente, el mítico vocalista logró llegar al escenario y presentarse ante más de 40 mil personas que estaban esperando verlo durante la noche.