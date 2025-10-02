Ozzy Osbourne, mejor conocido como ‘El Príncipe de las Tinieblas’, fue uno de los músicos más influyentes en la historia del rock y del heavy metal convirtiéndose en un fenómeno cultural e icono del género.

Por ello, el legendario cantante británico, será recordado a través de un documental titulado ‘Coming Home’, una producción de la BBC, que relata los últimos años de su vida y su trayectoria musical desde su paso por ‘Black Sabbath’ hasta su carrera en solitario revelando lo más íntimo de su vida personal y familiar hasta el día de su deceso.

El estreno del documental está programado en Reino Unido para el 2 de octubre de 2025 a las 22:00 (hora de España), a través de BBC One y BBC iPlayer. Aunque Ozzy cuenta con una gran base de seguidores en Latinoamérica, por ahora la producción no está disponible en esta región. Sin embargo, se espera que tras su lanzamiento en Europa la cinta pueda habilitarse en plataformas de streaming internacionales en los próximos meses.

No obstante, la plataforma Paramount+, trae una grata sorpresa para los amantes del británico. El 7 de octubre de 2025, se encontrará disponible ‘Ozzy: No Escape From Now’, una película de dos horas que narra los últimos años de vida del ‘Príncipe’, comenzando con la caída que sufrió en 2019 que provocó la cancelación de su gira de despedida y muchos problemas de salud posteriores, incluido su diagnóstico de de Parkinson.

Su esposa Sharon hace mención que a través de la música, el cantante encontró la fuerza para seguir adelante y no perder la batalla con su enfermedad. Además de sus problemas de salud, el documental mostrará la producción de los dos últimos álbumes en solitario del cantante, Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022), con este último consolidó su regreso con colaboraciones de lujo y un sonido más arriesgado, que lo llevó a ganarse el Grammy a Mejor Álbum de Rock.

Disfrute de este tan esperado filme a través de Paramount+ bajo suscripción.

Escrito por: Stefania Torres