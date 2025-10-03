¿Lo meten a grupos de WhatsApp sin su autorización? Así lo puede evitar

WhatsApp es, sin duda, la aplicación de comunicación directa más utilizada y esencial para los colombianos. Se ha convertido en un canal principal para todo momento: desde hablar con la familia, hasta para el trabajo o hacer negocios. No es un simple chat, es una herramienta clave que facilita la inmediatez, pero que también tiene algunas funciones pueden llegar a incomodar a los usuarios.

Es muy común que muchas personas se encuentren en grupos o sean agregados sin previo conocimiento para ser parte de ellos lo que puede resultar algo molesto. Por lo tanto, la aplicación cuenta con cierta privacidad que muchos desconocen, y con la que puede evitar ser agregado sin su permiso. Aquí le explicaremos cómo puede asegurarse de no ser incluido en grupos sin su autorización.

¿Cómo evitar que lo incluyan en un grupo de WhatsApp?

Es totalmente entendible que sea molesto que lo añadan a grupos de WhatsApp sin su consentimiento, ya sea para algo familiar, de amigos o más si es de un desconocido. Afortunadamente, la aplicación de mensajería ofrece una opción de privacidad muy fácil de configurar y evitar precisamente estos inconvenientes.

Paso a paso para configurar la privacidad de grupos

Abra WhatsApp y vaya al menú de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ (los tres puntos verticales en Android o el ícono de engranaje en iOS). Seleccione Cuenta . Seleccione Privacidad . Busque la opción Grupos . Verá tres opciones sobre quién puede añadirle a grupos: Todos: Cualquier persona (tenga o no su contacto) puede añadirlo directamente sin problema.

Mis contactos: Solo las personas que tiene guardadas en su lista de contactos pueden añadirlo.

Mis contactos, excepto: Esta es la opción más útil para evitar ser añadido automáticamente.

La solución definitiva para este problema es seleccionando la última opción que le ofrece la aplicación de WhatsApp. Allí usted podrá seleccionar los contactos que no quiere que lo añadan a grupos y puede hacerlo con toda las personas que tenga en su teléfono agregados.

La persona que intente añadirle le aparecerá un mensaje para enviarle una invitación privada por chat individual, la cual usted tendrá tres días para aceptar o rechazar. De esta manera, usted mantendrá el control total sobre a qué grupos decide unirse.