WhatsApp estrena IA y mejoras: descubra las grandes novedades de esta semana

La aplicación de mensajería más usada en el mundo no deja de evolucionar. WhatsApp está desplegando en sus versiones beta un conjunto de funciones que marcan un antes y un después en la experiencia del usuario. Desde un innovador asistente de escritura con inteligencia artificial hasta nuevas opciones para gestionar grupos y verificar enlaces sociales, todo apunta a una transformación significativa del servicio.

¿Qué IA te ayuda a escribir?

Una de las funciones más prometedoras es el nuevo asistente de redacción basado en inteligencia artificial, conocido como “Writing Help”. Esta herramienta ya está siendo probada por algunos usuarios de iOS y Android en la versión beta de la app.

Su propósito es ayudar a los usuarios a redactar mensajes más claros, ajustándolos a diferentes estilos de comunicación. Puede elegir entre varios tonos, como “profesional”, “divertido”, “de apoyo” o incluso solicitar una revisión ortográfica.

Meta ha confirmado que esta funcionalidad opera bajo el sistema “Private Processing”, garantizando que la información compartida permanezca cifrada y que las solicitudes a la IA no se asocien directamente al usuario.

Más novedades que llegaron a WhatsApp

Otra función destacada, dirigida a mejorar la seguridad en los chats grupales, es la opción de restringir quién puede compartir el enlace de invitación. A partir de ahora, los administradores podrán controlar si otros miembros del grupo tienen permiso para difundir el enlace de acceso. En caso de que esta posibilidad se desactive, se generará automáticamente un nuevo enlace, invalidando los anteriores y asegurando un mayor control.

En cuanto a la privacidad visual, WhatsApp también planea integrar una vista rápida de las personas que han visto tus estados. Esta actualización, que pronto llegará a la pestaña de Novedades, mostrará los avatares de los contactos que han visualizado tu contenido, permitiéndole saber de forma instantánea el alcance de sus publicaciones, sin tener que entrar a la lista completa de visualizaciones.

¿Cómo funciona WhatsApp en Meta?

Además, WhatsApp está trabajando en un sistema de verificación para los enlaces a redes sociales que los usuarios añadan en su perfil. Con esta opción, podrá confirmar la autenticidad de sus cuentas externas y recibirá una etiqueta visual que indica que ese perfil ha sido verificado correctamente. Para activar esta función, será necesario vincular su cuenta a través del Centro de Cuentas de Meta.

Y aunque estas actualizaciones ya están en fase de pruebas, hay más sorpresas en camino. WhatsApp prepara nuevas funciones que permitirán la interacción incluso con usuarios que no tengan cuenta registrada en la plataforma, ampliando así las fronteras tradicionales de la app de mensajería.

