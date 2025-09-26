Así puede traducir mensajes de WhatsApp desde la misma aplicación y en tiempo real

WhatsApp lanzó una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas, de manera que las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática facilitando la comunicación.

La red social de mensajería instantánea recordó que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios repartidos en más de 180 países a nivel global, por lo que, en algunas ocasiones, el idioma “puede ser un obstáculo” para realizar tareas o expresarse correctamente a través de la aplicación.

En este sentido, de cara a facilitar mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentren los usuarios, WhatsApp ha implementado la traducción de mensajes para los chats individuales, grupales y las actualizaciones del canal.

¿Cómo traducir mensajes en WhatsApp?

Con esta función, solo tendrá que mantener pulsado el mensaje que esté en otro idioma y seleccionar la opción de ‘Traducir’ para que el texto cambie al idioma seleccionado previamente por el usuario, como reveló la compañía de Meta en un comunicado.

Además, también se podrá activar la traducción automática para una conversación de chat completa en dispositivos Android, en lugar de mensajes individuales. En este caso, todos los mensajes entrantes futuros de la conversación se traducirán de forma instantánea, según se reciban.

No obstante, se debe tener en cuenta que se deberá escoger el idioma al que se desea traducir los mensajes o desde el que se pretende que se traduzcan previamente. Es decir, los usuarios tendrán que descargar el idioma y guardarlo para futuras traducciones.

¿Qué idiomas están disponibles?

Con todo, las traducciones se han comenzado a lanzar gradualmente para WhatsApp en dispositivos Android y iPhone, y estarán disponibles, por el momento, en idiomas seleccionados, aunque se ampliarán próximamente.

En el caso de Android, las traducciones se lanzaron en los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de esta función en más de 19 idiomas, entre ellos, los mencionados anteriormente.

Con información de Europa Press.