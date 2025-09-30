¡Que no le pase! Los teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el mes de octubre

La tecnología crece a pasos agigantados cada día, y WhatsApp es una clara muestra de ello. Esta y otras aplicaciones permiten a sus usuarios gran comodidad, especialmente a la hora de comunicarse con sus seres queridos.

Miles de personas disfrutan de su teléfono celular, y de la posibilidad de poder contar con la presencia de estos dispositivos en sus labores cotidianas.

Más noticias: Así puede traducir mensajes de WhatsApp desde la misma aplicación y en tiempo real

Sin embargo, justo por este avance tan fugaz de la tecnología, algunos dispositivos pueden quedarse obsoletos, y dejar de ser compatibles con aplicaciones claves, como lo es justamente WhatsApp.

En octubre varios teléfonos celulares dejarán de poder utilizar esta aplicación de mensajería, y para que no lo tome desprevenido, aquí les tenemos la lista de modelos que quedarán descontinuados.

Los teléfonos celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre

Mes tras mes grandes aplicaciones realizan el lanzamiento de actualizaciones en su funcionamiento. Con el objetivo de implementar novedades y mantenerse a la vanguardia, distintas ‘apps’ se mantienen en constante cambio.

Esto, claramente, implica grandes beneficios para los usuarios, aunque, por más que suene contradictorio, para otros es contraproducente.

En algunos casos, la implementación de estas medidas hace que los dispositivos dejen de ser compatibles, y sea imposible utilizar aplicaciones básicas en el día a día.

Justamente esto sucede con WhatsApp, una app que está en constante cambio, y que implementa novedades sorprendentes, como lo fue hace algunos meses la implementación de chats con inteligencia artificial.

Más noticias: Así puede activar el modo ‘Iron Maiden’ en WhatsApp: siga el paso a paso

Este crecimiento de la app es halagado por miles de usuarios, pero también deja de lado a quienes utilizan celulares ligeramente más anticuados. De hecho, esto volverá a suceder en octubre, y los dispositivos afectados son los siguientes:

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Motorola Moto G

Motorola Droid Razr HD

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

*En el caso de los Motorola Moto G y los iPhone SE, los afectados serán los modelos de primera generación.

Si posee alguno de estos dispositivos, es probable que experimente problemas para entrar a la aplicación desde el 1 de octubre o en días futuros.

Ante estos casos, para solucionarlo puede intentar actualizar el software de su teléfono celular, o por el contrario, optar por utilizar un nuevo dispositivo.