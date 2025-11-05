Así es la camiseta oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026: precio y fecha de venta

La Selección Colombia ya tiene lista la camiseta con la que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras una destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas, la Tricolor aseguró su clasificación directa al torneo, finalizando en el tercer lugar con 28 puntos.

El equipo nacional selló su paso al Mundial luego de imponerse ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3), resultados que reafirmaron el destacado nivel futbolístico del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Le puede interesar: ¿Cuánto vale una boleta para el Mundial 2026? FIFA confirmó venta de nuevas entradas

Con la mirada puesta en la cita mundialista, Colombia comienza su preparación para representar al país en el escenario más importante del fútbol. En ese contexto, adidas presentó oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia, una prenda que los aficionados podrán adquirir en los próximos días.

La camiseta de Colombia para el Mundial 2026

El nuevo uniforme mantiene el color amarillo tradicional de la Selección, con detalles azules y rojos en el cuello y las mangas, los mismos colores de la bandera nacional. En el pecho se destaca el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol, acompañado por las tres franjas rojas de adidas sobre los hombros.

Mire también: Colombia confirmó dos nuevos partidos amistosos previo al Mundial 2026: fecha y hora

El diseño se inspira en el realismo mágico y en las mariposas amarillas, que representan esperanza y transformación. En la tela se puede ver un patrón de alas de mariposa, que le da un toque distintivo sin perder la sencillez del diseño. En la parte superior de la espalda aparece la palabra “COLOMBIA”, como símbolo de identidad y orgullo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas Colombia (@adidasco)

Precios oficiales

El uniforme estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre de 2025, tanto en la tienda en línea de adidas como en puntos oficiales y distribuidores autorizados en todo el país.

Los precios oficiales son: