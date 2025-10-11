¿La Selección Colombia vencerá a México? La IA dio pronóstico para este amistoso

La selección colombiana comenzará su preparación para el Mundial de 2026, tras conseguir la clasificación el mes pasado, ante la selección mexicana, que acumula nueve partidos sin perder y espera alargar su racha para llegar en el mejor nivel posible al torneo, del que será una de las sedes.

El equipo cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, obtuvo su clasificación al golear 3-0 a Bolivia y terminó en el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanos con 28 puntos tras golear por 3-6 a Venezuela en la última jornada.

Para el encuentro de este sábado, que se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Arlington (Texas), el seleccionador colombiano contará con 25 jugadores, uno de los cuales es el extremo del Fluminense Kevin Serna, quien ha sido llamado por primera vez.

Igualmente, regresaron a la selección el portero Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), el central Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), el extremo Johan Carbonero (Internacional-BRA), el ariete Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis-ESP), el delantero Rafael Santos Borré (Internacional-BRA) y el centrocampista Yaser Asprilla (Girona-ESP).

Ellos deberán aprovechar la oportunidad para demostrarle a Lorenzo las razones por las que debe llevarlos al Mundial.

Las dos ausencias más notorias del equipo son las del volante del Wolverlhampton Jhon Arias y el delantero del Krasnodar Jhon Córdoba.

Sobre Arias, Lorenzo dijo que prefirió no convocarlo para que pueda seguir adelante con su proceso de adaptación al fútbol inglés, pues aún no ha podido mostrar el nivel que hizo que los Wolves desembolsaran una millonada para contratarlo.

En cuanto al caso de Córdoba, el estratega explicó que el viaje que debe hacer el atacante desde Rusia es muy largo y “viene mal de cansancio”, por lo que prefirió no llamarlo en esta ocasión, pero dijo que es casi seguro que esté para la fecha FIFA de noviembre.

De resto, Lorenzo contará con los otros jugadores que conformaron la base del equipo que consiguió la clasificación al Mundial, como el central Davinson Sánchez; los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica; los centrocampistas Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez, y el extremo Luis Díaz, gran figura del equipo.

México, entre tanto, acumula nueve partidos sin perder, incluido el de la final de la Copa Oro, que ganó por 1-2 a Estados Unidos.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, no contará para este partido con una de sus grandes figuras, el goleador Raúl Jiménez, por lesión, ni tampoco con el centrocampista Edson Álvarez.

Sin embargo, este amistoso será una buena oportunidad para Kevin Álvarez, lateral del América, llamado por la lesión de Rodrigo Huescas, del Copenhague danés.

Igualmente para Ramón Juárez, central del América, que apenas lleva un partido con el Tri, en junio de este año en el amistoso que México perdió por 2-4 ante Suiza, que justamente fue la última derrota del equipo de Aguirre.

Este partido será importante para el Tri, clasificado al Mundial junto a los otros anfitriones (Estados Unidos y Canadá), ya que Colombia es uno de los rivales que podría enfrentar en el torneo.

La IA dio un pronóstico

Al ser un amistoso, este partido es un choque de difícil pronóstico. Sin embargo, la inteligencia artificial se atrevió dar un resultado probable.

Según esta tecnología, el partido quedará con un marcador de 2-1, en el que Colombia resultará ganadora.

