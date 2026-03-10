Ryan Reynolds viajaría a Bogotá para apoyar al Inter en la Liga BetPlay: ¿Cuándo será?

El Inter de Bogotá de Ryan Reynolds ha sido uno de los equipos protagonistas en el mundo del fútbol colombiano durante este semestre de 2026-I. El equipo de la capital ha dejado varios resultados positivos en su inicio.

Gracias al crecimiento de este club en varios aspectos, el Inter de Bogotá ha escalado hasta las posiciones más altas de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Más noticias: Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-I luego del triunfo de Millonarios ante Cúcuta Deportivo: ¿Entró a los 8?

Frente a esto, muchos fanáticos han demostrado una gran emoción por este equipo, tal y como la tendría el propio Ryan Reynolds, quien viajaría a Bogotá para apoyar a su club. Aquí les contamos lo que se sabe.

¿Ryan Reynolds viajará a ver al Inter de Bogotá?

Sin lugar a dudas, el Inter de Bogotá ha sido uno de los equipos con mayor cantidad de novedades en el FPC de los últimos años. Desde la compra de La Equidad por parte del grupo Porter-Reynolds, este club ha ocupado una plaza en el balompié local.

A partir de esta adquisición e inversión, el crecimiento de este club ha sido notable, lo que le ha permitido obtener una buena posición deportiva.

Esto ha hecho que para muchos el Inter de Bogotá sea atractivo, aunque, no es el único factor. Otro de los aspectos llamativos de este club es que entre su grupo de propietarios destaca Ryan Reynolds.

El icónico actor famoso por papeles como ‘Deadpool’, ha entrado al fútbol en el último tiempo. Esto gracias a su inversión en clubes como el Wrexham, o el propio Inter de Bogotá.

Reynolds ha mostrado en varias ocasiones el apoyo a sus equipos, y de hecho, se reveló que próximamente podría viajar a Bogotá para ver al club.

Más noticias: Este es el mejor gol de la historia según la FIFA: Fue en 1986 y es considerado el ‘gol del siglo’

Recientemente, Salvatore Simeone, director deportivo del Inter de Bogotá, fue entrevistado en WinSports. Allí este directivo reveló que el apoyo de Reynolds ha sido notable, y que incluso viajaría a la capital.

"Ryan Reynolds está muy contento con el equipo, va a venir en algún momento a Bogotá a ver al equipo; ojalá sea en una instancia definitiva y peleando el campeonato". Salvatore Simeone, director deportivo de @InterBogOficial⚽🔥 pic.twitter.com/33S3MK895r — Win Sports (@WinSportsTV) March 9, 2026

¿Cuándo será?

Por el momento no se reveló la fecha exacta en la que se llevaría a cabo este viaje. Sin embargo, Simeone explicó su deseo de que sea en una etapa definitoria.

Hasta ahora, el Inter de Bogotá marcha en el puesto número 3 de la Liga BetPlay, con un total de 19 puntos, por lo que se posiciona como favorito en el FPC.