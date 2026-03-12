Juventud vs Independiente Medellín: hora y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores 2026

Juventud vs Independiente Medellín es uno de los enfrentamientos más importantes de este 12 de marzo en la gran Copa Libertadores. Ambos equipos han presentado una gran cantidad de emociones, en esta fase de la clasificación.

Luego de una ida que dejó un panorama sumamente igualado, ambos clubes vuelven a enfrentarse este 12 de marzo, con el objetivo de definir un boleto a la fase de grupos de este torneo.

Para que no se pierda ni una emoción de este gran choque, aquí les tenemos cada uno de los detalles de esta importante definición.

Así llegan ambos equipos

El Deportivo Independiente Medellín ha vivido grandes emociones en sus últimos choques. El ‘poderoso de la montaña’ ha presentado una actualidad inestable en la Liga BetPlay 2026-I.

A pesar de esto, el equipo de la capital de Antioquia ha conseguido avanzar varias rondas en la Copa Libertadores, rumbo a convertirse en parte de la fase de grupos de este torneo.

En la parte final del mes de febrero, el DIM demostró su poderío luego de derrotar al Liverpool de Montevideo en un global de 2-1.

Sin embargo, al Independiente Medellín aun le queda un escollo por superar, de cara a convertirse en nuevo participante del máximo torneo de fútbol sudamericano de clubes.

Este se trata de Juventud, otro equipo uruguayo al cual ya enfrentó el pasado 5 de marzo, en condición de visitante. Ambos clubes chocaron por la ida de esta eliminatoria, y culminaron con un resultado de 1-1.

Este partido inicial deja todo servido sobre la mesa, para una gran definición que ocurrirá este 12 de marzo. El partido ocurrirá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y tendrá un nuevo puesto para la Copa Libertadores en juego.

Por su parte, el DIM descansó luego del choque de ida, mientras que Juventud llega después de derrotar por 3-1 a Nacional de Uruguay el pasado 8 de marzo.

Hora y dónde ver el Juventud vs DIM

Si desea disfrutar de esta definición, les contamos que el choque se empezará a jugar a partir de las 7:30 p.m. desde la ciudad de Medellín.

En caso de que quiera vivir esta definición EN VIVO, les contamos que puede hacerlo a través de las señales oficiales de ESPN y Disney+.