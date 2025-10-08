El ‘Pibe’ Valderrama, sin rodeos sobre el Mundial 2026: “No es presión, es hora”

‘El Pibe’ Valderrama es una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano. Reconocido por su melena rubia y su talento inigualable, Carlos, se ha convertido en más que un jugador que pasó por la selección Colombia, sino en un símbolo de identidad, alegría y respeto dentro y fuera de la cancha.



Su influencia comenzó a mediados de los años 80 y 90, cuando como el “10” de la selección lideró una generación de talentos que lograron clasificar a tres Copas del Mundo consecutivas: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, que a pesar de no lograr ganar ninguno de estos títulos, posicionó a Colombia como uno de los equipos más buenos de la época.

Luego de retirarse del fútbol profesional en 2004, a sus 43 años, ‘El Pibe’ no ha dejado de generar conversación a través de redes sociales por sus críticas y opiniones referentes a los equipos de fútbol colombianos y obviamente a la Selección Colombia.

¿Cuáles fueron las declaraciones del ‘Pibe’ Valderrama?

Ahora que la selección logró clasificar al mundial 2026, los comentarios no han dado espera, en especial, la de los de jugadores que han vivido la experiencia de cerca. En este caso, Valderrama no tardó en dar su opinión y en una reciente entrevista para medios estadounidenses, mencionó:

“Colombia está para la final del Mundial. Yo siempre he sido serio y siempre me comprometo. Eso no es presión, es hora“, agregando que para él, el equipo liderado por el argentino Néstor Lorenzo tiene todo el potencial para llegar hasta la final y salir victoriosos.

El exfutbolista afirmó que entre los jugadores más determinantes del momento se encuentran James Rodríguez, ya que cuando juegan sin él se nota en el desempeño del equipo. “James Rodríguez es la calidad de la Selección. Cuando juega sin él, se nota, y no para mejor, sino para peor”

Finalmente recalcó que para él, la mejor selección ha sido la de 1993. Sin embargo, reconoció que la actual tiene todo para arrasar en México y Estados Unidos el próximo año. “La mejor selección fue la de 1993. Teníamos todo y esta tiene todo. Tiene 3 arqueros, faltaba un goleador y ya está: Luis Suárez” mencionó Carlos Valderrama.