¿James Rodríguez se marcha del Club León? Este sería el nuevo destino deportivo del colombiano

James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos más grandes de la historia. El mediocampista ha brillado por varios años, gracias a su desempeño tanto en el combinado nacional, como en equipos de Europa.

Actualmente el astro milita en el Club León de México. Sin embargo, su futuro podría cambiar de aires en los próximos meses.

De hecho, el jugador ya tendría un nuevo destino planeado, y aquí les contamos hacia adonde encararía su futuro deportivo el mediocampista.

¿James Rodríguez se va del Club León?

James Rodríguez ha recibido una gran cantidad de cariño por parte de los fanáticos del Club León. Desde su llegada al equipo mexicano, este mediocampista ha ganado varios amantes de su juego.

Aun así, el equipo verde ha atravesado varios obstáculos, e incluso, en las últimas semanas tuvo que vivir un cambio importante dentro de su equipo técnico.

Eduardo Berizzo, quien dirigía al Club León tuvo que abandonar su puesto, y en cambio, su lugar fue tomado por Nacho Ambríz.

Este último entrenado deberá dar un mejor rumbo al desempeño del equipo mexicano. Sin embargo, también tendrá otro reto, y es sacar un gran rendimiento por parte de James Rodríguez en los que parecen ser sus últimos meses en el Club León.

El colombiano vencerá contrato en el próximo mes de diciembre, luego de haber cumplido su vínculo con el equipo mexicano, con el que no tendría intenciones de renovar.

Esto dejaría a James como agente libre en el mercado de pases, aunque, el jugador ya tendría planeado su próximo destino deportivo, y hasta estaría enlazado al futuro de la Selección Colombia.

Según reveló el VBar Caracol, James Rodríguez tendría pensado abandonar el equipo mexicano para poner rumbo hacia la Major League Soccer.

Esta es la primera división del fútbol en Estados Unidos, lo que le permitiría a James Rodríguez decir ‘presente’ con buen tiempo de antelación en uno de los países donde se llevará a cabo el Mundial de 2026.

🇨🇴👀¡JAMES TIENE EN SUS PLANES JUGAR EN LA MLS EN EL 2026!



👉Dejaría León con quien tiene contrato hasta el 30 de diciembre para estar YA en la SEDE del Mundial



📊Ha disputado 28 partidos en México



📻🔥TODOS los detalles en #ElVbarCaracol, aquí: https://t.co/CrXqAwHW81 pic.twitter.com/htqFyt9hVZ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 1, 2025

Por el momento se desconocen los posibles equipos en los que aterrizaría James. Sin embargo, esto sería un importante paso de cara a la preparación para el Mundial venidero.