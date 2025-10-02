El importante listado de fútbol en el que figura Falcao García; entre los 100 mejores

El fútbol a lo largo de los años ha visto surgir verdaderos íconos que han dejado huella tanto en los aficionados como en las estadísticas en el mundo. Radamel Falcao García se posiciona como uno de los grandes exponentes del fútbol colombiano, consolidándose como uno de los grandes exponentes de la élite mundial. Recientemente, su nombre ha destacado en un prestigioso listado que lo reconoce entre los 100 mejores jugadores a nivel mundial.

Este reconocimiento no solo refleja su destreza en el campo, sino también su incansable pasión y dedicación a lo largo de su carrera profesional. De esta manera, el ‘Tigre’ culmina una etapa llena de éxitos y momentos históricos. En este mismo listado en el que se refleja su nombre, se encuentra el de jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero la verdadera pregunta es: ¿qué posición ocupa?

Falco García como uno de los mejores 100 jugadores

Aunque el delantero desde su salida de Millonarios no ha confirmado qué va a suceder con su carrera, la verdad es que su nombre sigue siendo reconocido a nivel internacional. En una reciente publicación de la revista ‘FourFourTwo’, presentó en un listado los 100 mejores futbolistas del siglo XXI.

El jugador de la Selección Colombia figuró en la posición número 54, gracias a su trayectoria en equipos como el Porto, Mónaco, Atlético de Madrid, Galatasaray y Millonarios. Su trayectoria y olfato goleador lo lleva a ser el único colombiano en estar presente en la reconocida revista futbolística.

De esta manera, Falcao García superó nombres como los de Carlos Tevez, Arturo Vidal, David Silva, Marcelo, Angel Di Maria y más.

¿Quiénes son los mejores 10 futbolistas?

El listado publicado por la revista ‘FourFourTwo’ lo encabeza el argentino Lionel Messi, seguido está el portugués Cristiano Ronaldo y en tercera posición Andres Iniesta. Xavi ocupa el cuarto lugar; Ronaldinho, el quinto; Zinedine Zidane, el sexto; Thierry Henry, el séptimo; Manuel Neuer, el octavo; Kaka, el noveno y Luis Suarez décimo.

Entre otros nombres que resaltan está el de Sergio Ramos quien ocupa el lugar 19, Gerard Pique, 24; Neymar, 25; Robert Lewandowski, 28 y Kylian Mbappe, 33.