La mayor equivocación que cometen las personas que van a festivales en Bogotá: se puede prevenir muy fácilmente

Sin lugar a duda los festivales de música se han convertido en parte de los eventos más importantes de Bogotá. La capital ha sido un centro neurálgico de eventos que han dejado momentos inolvidables año tras año.

Esta ciudad ha generado una gran cultura y tradición de festivales gracias a shows anuales como el Festival Estéreo Picnic, el Rock al Parque o el Festival Cordillera.

Justamente la edición de 2025 de este último tendrá lugar en el fin de semana capitalino entre el 13 y el 14 de septiembre.

Por ello, aprovecharemos para hablarle sobre la mayor equivocación que comete el público al ir a los festivales en Bogotá.

¿Cuál es la mayor equivocación al ir a un festival en Bogotá?

Todo amante de la música ha deseado ir a algún festival en la capital. Artistas de talla mundial se han presentado en Bogotá al protagonizar momentos históricos.

Ya sea en el Festival Estéreo Picnic, el Rock al Parque o el Festival Cordillera, miles de personas han disfrutado de show legendarios que han quedado en su memoria.

Estos eventos han permitido grandes experiencias, gracias a un buen entretenimiento, y a la posibilidad de vivir momentos brillantes con gran comodidad.

Sin embargo, al ir a estos eventos, hay una equivocación que puede ser notablemente común, y que puede arruinar su experiencia en el festival.

Se trata de subestimar el clima. Para nadie es un secreto que Bogotá cuenta con un clima ciertamente cambiante, donde la presencia de lluvia abunda.

En muchas ocasiones, los asistentes a los festivales no toman precauciones al respecto, lo que los lleva a quedar bajo lluvias torrenciales sin protección.

Si bien esto es muy común, les contamos que prevenirlo es muy sencillo. Ante esto es recomendable llevar carpa o impermeable a este evento, o incluso ropa de cambio en caso de que la lluvia lo afecte, y no subestimar el clima, aunque parezca que no lloverá.

¿Va a llover en el Festival Cordillera 2025?

En caso de que vaya a asistir al Festival Cordillera 2025 les contamos que, según el reporte del IDEAM, habrá lluvia en ambos días del evento.

Aun así, estas serían de intensidad moderada. A pesar de esto se recomienda que tome las precauciones necesarias.