Pronóstico del clima en Bogotá 13 y 14 de septiembre para el Festival Cordillera ¿Sol y lluvia?

El Festival Cordillera 2025 finalmente llega a Bogotá. Luego de una amplia cantidad de expectativas, y una larga espera, este evento se prepara para llenar de emociones a los amantes de la industria musical en la capital del país.

Particularmente, este festival volverá a presentar a grandes artistas los cuales brindarán shows inolvidables desde el Parque Simón Bolívar.

Sin embargo, como es usual, para quienes asistirán a este evento, una de las grandes preocupaciones es la posibilidad de lluvia en este festival.

El pronóstico del tiempo para el Festival Cordillera 2025

En el último tiempo, los festivales musicales en Bogotá son unos de los eventos más esperados año tras año. Ya sea con el Festival Estéreo Picnic o con el Festival Cordillera, miles de amantes de la música se unen para ver a sus artistas favoritos.

Estos eventos reúnen a grandes artistas por varias jornadas que acaban siendo inolvidables para varios fanáticos.

Sin embargo, un aspecto que amarga estos días para muchos es la presencia de la lluvia en Bogotá. Las precipitaciones usuales en la capital dejan a varios empapados en los ‘venues’.

Por ello, para que tome precauciones, les tenemos el pronóstico del clima para los días 13 y 14 de septiembre en Bogotá, donde se llevará a cabo el Festival Cordillera.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pasado 11 de septiembre, el pronóstico de lluvia a nivel nacional para este fin de semana.

Según esta institución, en el territorio de la capital del país habrá lluvias, especialmente durante la tarde y la noche. Sin embargo, estas serán de intensidad baja o moderada.

Esta tendencia se repetirá durante ambos días, aunque la presencia de lluvia durante el domingo será ciertamente menor.

¿Qué precauciones puede tomar?

Claramente este pronóstico puede variar. Aun así, es importante que al asistir al Festival Cordillera 2025 tome varias precauciones ante la lluvia.

La principal, claramente será llevar carpa o impermeable, botas, e incluso ropa de cambio que evite que permanezca con su vestimenta mojada durante todo el día.

Lo cierto es que este evento volverá a reunir a todos los amantes de la música en la capital, con la presencia de artistas legendarios como Rubén Blades, Los Caligaris, Fito Páez y más.