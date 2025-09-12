Rutas de Transmilenio para llegar y salir del Festival Cordillera: Serán más de 5, conózcalas
El Festival Cordillera volverá a reunir a los amantes de la música hispana desde Bogotá, con shows imperdibles.
El Festival Cordillera 2025 está a muy pocos días de dar inicio. Uno de los grandes eventos de la escena musical en Bogotá llega nuevamente para volver a estremecer a miles de fanáticos alrededor del mundo.
Grandes artistas llegarán con el objetivo de dar un gran espectáculo alrededor de éxitos históricos y citas imperdibles para los fans.
La preparación para este festival comienza por todo lo alto, y como ya es usual desde TransMilenio brindarán varias facilidades de transporte para los asistentes.
Desde el gran anuncio del Festival Cordillera, la emoción de los fanáticos ha sido total, y miles de personas confían en poder ver a sus artistas favoritos desde el Parque Simón Bolívar.
Miles de fans empiezan los preparativos para ver a sus artistas favoritos. Pero, en caso de que vaya a asistir al Festival, y aun no sepa como volver a su casa, TransMilenio le ofrece varias facilidades.
Nos unimos una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera ⛰️🎸🎶— TransMilenio (@TransMilenio) September 8, 2025
Este 13 y 14 de septiembre viaja en #TransMi para llegar y salir de la cuarta edición del @CordilleraFest en el Parque Simón Bolívar 📍🚎
Contaremos con tres rutas especiales de… pic.twitter.com/dLMm77mVvF
Este servicio de transporte ofrece varias rutas que facilitarán su regreso a su hogar. Estas se cumplirán de la siguiente manera:
– Unicentro
– Septimazo
– Av. 1 de mayo
– Salitre El Greco – Vive Claro
– CAN – British Council
– 7 de Agosto
– Movistar Arena
– Av. 68
– Calle 53
– Carrera 60
– Calle 63
