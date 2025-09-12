Rutas de Transmilenio para llegar y salir del Festival Cordillera: Serán más de 5, conózcalas

El Festival Cordillera 2025 está a muy pocos días de dar inicio. Uno de los grandes eventos de la escena musical en Bogotá llega nuevamente para volver a estremecer a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Grandes artistas llegarán con el objetivo de dar un gran espectáculo alrededor de éxitos históricos y citas imperdibles para los fans.

La preparación para este festival comienza por todo lo alto, y como ya es usual desde TransMilenio brindarán varias facilidades de transporte para los asistentes.

Rutas de TransMilenio para el Festival Cordillera

Desde el gran anuncio del Festival Cordillera, la emoción de los fanáticos ha sido total, y miles de personas confían en poder ver a sus artistas favoritos desde el Parque Simón Bolívar.

Miles de fans empiezan los preparativos para ver a sus artistas favoritos. Pero, en caso de que vaya a asistir al Festival, y aun no sepa como volver a su casa, TransMilenio le ofrece varias facilidades.

Nos unimos una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera ⛰️🎸🎶



Este 13 y 14 de septiembre viaja en #TransMi para llegar y salir de la cuarta edición del @CordilleraFest en el Parque Simón Bolívar 📍🚎



Contaremos con tres rutas especiales de… pic.twitter.com/dLMm77mVvF — TransMilenio (@TransMilenio) September 8, 2025

Este servicio de transporte ofrece varias rutas que facilitarán su regreso a su hogar. Estas se cumplirán de la siguiente manera:

Servicios especiales:

– Unicentro

AC 53 -KR 66A

CC Metrópolis

Cafam Floresta

CC Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 -CL 101

CC Unicentro

CC Bulevar Niza

AV. Suba CL 106

– Septimazo

AC 53 -KR 66A

AC 53 – KR 37

Concejo de Btá

Planetario de Btá

CC San Martín

U Javeriana

U De La Salle

AK 7 -CL 72 Bis

AK 7 – CL 81

Cl 94 – KR 14

– Av. 1 de mayo

AC 53 – KR 66A

CC Gran Estación

CC Salitre Plaza

Tres Elefantes

CC Multiplaza

Bavaria

AV. 1 de Mayo

Servicios troncales:

– Salitre El Greco – Vive Claro

K10 – K23 – K54 -K86

1 – K16 – K43

B23 – H54 – M86 – L10

1 – B16 – G46

– CAN – British Council

K86 -K10 -K54

1 – K16 – K23

L10 -H54 – M86

1 – B16 – B23

– 7 de Agosto

4 – B12 – E42 – F32 – H17 – H21

C17 – D21 – E32 – G12 – G42

– Movistar Arena

C25 – C30 – H21 – H72

4 – B72 – D21 – G30 – L25

Servicios transmizonales:

– Av. 68

442 – De Villa Gladys hasta Mirandela

576 – De Bosa Santa Fé hasta Engativá

634 – De Bosa San José hasta Calle 153

661 – De Terminal Norte hasta Península

C101 – De Providencia hasta El Palmar

C123 – De La Magdalena hasta Centro Andino

T62 – De Metrovivienda hasta Casablanca

P500 – De aeropuerto hasta Centro Andino

Z4B – De Terminal Salitre hasta Est. Terminal

F410 – A410 – De Tierra Buena hasta Chicó Norte

H610 – A610 – De Paraíso hasta Chicó Norte

H611 – A611 – De Santo Domingo hasta Est Calle 100

H705 – C705 – De Alfonso López hasta Suba Calle 100

K305 – A305 – De El Recodo hasta Est Calle 100

K306 – A306 – De Zona Franca hasta Centro Andino

L800 – D800 – De Gaviotas hasta Villa Gladys

– Calle 53

367 – De San Bernardino hasta Porciúncula

K303 – B 303 – De Fontibón Recodo hasta Unicentro

G503 -A503 – De San Bernardino hasta Est. Calle 100

G518 – A 518 – De Potreritos hasta Chapinero

– Carrera 60

D213 – A518 – De Villa Teresita hasta Galerías

C131 – H131 – De Bilbao hasta Diana Turbay

– Calle 63