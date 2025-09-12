Rockactividad
Rutas de Transmilenio para llegar y salir del Festival Cordillera: Serán más de 5, conózcalas

El Festival Cordillera volverá a reunir a los amantes de la música hispana desde Bogotá, con shows imperdibles.

Andrés Contreras

El Festival Cordillera 2025 está a muy pocos días de dar inicio. Uno de los grandes eventos de la escena musical en Bogotá llega nuevamente para volver a estremecer a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Grandes artistas llegarán con el objetivo de dar un gran espectáculo alrededor de éxitos históricos y citas imperdibles para los fans.

La preparación para este festival comienza por todo lo alto, y como ya es usual desde TransMilenio brindarán varias facilidades de transporte para los asistentes.

Rutas de TransMilenio para el Festival Cordillera

Desde el gran anuncio del Festival Cordillera, la emoción de los fanáticos ha sido total, y miles de personas confían en poder ver a sus artistas favoritos desde el Parque Simón Bolívar.

Miles de fans empiezan los preparativos para ver a sus artistas favoritos. Pero, en caso de que vaya a asistir al Festival, y aun no sepa como volver a su casa, TransMilenio le ofrece varias facilidades.

Este servicio de transporte ofrece varias rutas que facilitarán su regreso a su hogar. Estas se cumplirán de la siguiente manera:

Servicios especiales:

Unicentro

  • AC 53 -KR 66A
  • CC Metrópolis
  • Cafam Floresta
  • CC Iserra 100
  • Olímpica Calle 100
  • AK 15 -CL 101
  • CC Unicentro
  • CC Bulevar Niza
  • AV. Suba CL 106

– Septimazo

  • AC 53 -KR 66A
  • AC 53 – KR 37
  • Concejo de Btá
  • Planetario de Btá
  • CC San Martín
  • U Javeriana
  • U De La Salle
  • AK 7 -CL 72 Bis
  • AK 7 – CL 81
  • Cl 94 – KR 14

– Av. 1 de mayo

  • AC 53 – KR 66A
  • CC Gran Estación
  • CC Salitre Plaza
  • Tres Elefantes
  • CC Multiplaza
  • Bavaria
  • AV. 1 de Mayo

Servicios troncales:

– Salitre El Greco – Vive Claro

  • K10 – K23 – K54 -K86
  • 1 – K16 – K43
  • B23 – H54 – M86 – L10
  • 1 – B16 – G46

– CAN – British Council

  • K86 -K10 -K54
  • 1 – K16 – K23
  • L10 -H54 – M86
  • 1 – B16 – B23

– 7 de Agosto

  • 4 – B12 – E42 – F32 – H17 – H21
  • C17 – D21 – E32 – G12 – G42

– Movistar Arena

  • C25 – C30 – H21 – H72
  • 4 – B72 – D21 – G30 – L25

Servicios transmizonales:

– Av. 68

  • 442 – De Villa Gladys hasta Mirandela
  • 576 – De Bosa Santa Fé hasta Engativá
  • 634 – De Bosa San José hasta Calle 153
  • 661 – De Terminal Norte hasta Península
  • C101 – De Providencia hasta El Palmar
  • C123 – De La Magdalena hasta Centro Andino
  • T62 – De Metrovivienda hasta Casablanca
  • P500 – De aeropuerto hasta Centro Andino
  • Z4B – De Terminal Salitre hasta Est. Terminal
  • F410 – A410 – De Tierra Buena hasta Chicó Norte
  • H610 – A610 – De Paraíso hasta Chicó Norte
  • H611 – A611 – De Santo Domingo hasta Est Calle 100
  • H705 – C705 – De Alfonso López hasta Suba Calle 100
  • K305 – A305 – De El Recodo hasta Est Calle 100
  • K306 – A306 – De Zona Franca hasta Centro Andino
  • L800 – D800 – De Gaviotas hasta Villa Gladys

– Calle 53

  • 367 – De San Bernardino hasta Porciúncula
  • K303 – B 303 – De Fontibón Recodo hasta Unicentro
  • G503 -A503 – De San Bernardino hasta Est. Calle 100
  • G518 – A 518 – De Potreritos hasta Chapinero

– Carrera 60

  • D213 – A518 – De Villa Teresita hasta Galerías
  • C131 – H131 – De Bilbao hasta Diana Turbay

– Calle 63

  • 142 – Teusaquillo – Engativá
  • D216 – H216 – De La Florida – Villa Mayor

