Recargar cashless Cordillera 2025: Link y pasos para hacerlo en línea antes del evento

El Festival Cordillera celebrará su cuarta edición en Bogotá los próximos 13 y 14 de septiembre de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Tras su exitosa edición en septiembre de 2024, el importante evento regresa a la capital del país para resaltar la música que caracteriza la región. Este evento reunirá a artistas y bandas tanto nacionales como internacionales que representan el continente latinoamericano.

Durante dos días, el público disfrutará de un cartel que reúne a grandes referentes de la música latina y en español, como Fito Páez, Rubén Blades, Carlos Vives, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Miguel Bosé y más artistas que representarán distintos géneros, desde el rock en español hasta la cumbia y el pop.

¿Cómo funciona el sistema cashless del Festival Cordillera?

El sistema cashless es la única forma de pago dentro del Festival Cordillera. Funciona a través de una manilla con chip que almacena el saldo que el usuario recargue previamente o durante el evento.

Con ella se podrán pagar alimentos, bebidas, productos oficiales y otros servicios, simplemente acercándola al lector en los puntos de venta, de forma similar a una tarjeta débito o crédito sin contacto.

Este mecanismo busca ofrecer mayor seguridad y comodidad, evitando que los asistentes tengan que cargar efectivo. La manilla se recibe con la compra de la boleta y puede recargarse cuantas veces sea necesario.

Pasos para recargar la manilla antes del festival

La recarga anticipada estará habilitada hasta el 11 de septiembre de 2025 a las 5:00 p. m. y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la página oficial: visite https://www.cordillerafestival.com./cashless Seleccionar “Recargar cashless”: en la página principal, ubique y haga clic en el botón correspondiente. Regístrese: ingrese con su usuario y contraseña de Entradas Amarillas- Ingresar el valor de recarga: el monto mínimo es de $50.000 COP. Ingrese número de la manilla: al respaldo de su manilla, encontrará el número para hacer la recarga correspondiente. Completar el pago: podrá hacerlo con tarjeta débito o crédito.

Durante el festival también será posible recargar la manilla en los Puntos Cashless habilitados, pagando con tarjeta o efectivo.

Reintegro de saldo

Si al finalizar el evento queda dinero en la manilla, podrá solicitar su devolución entre el 29 de septiembre y el 20 de octubre de 2025 a las 11:59 p. m. a través de la página oficial del festival. El reintegro tendrá un costo de $8.000 COP IVA incluido.