Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del rock: tediosa, caótica y ruidosa

El rock cuenta con una cantidad enorme de emociones transmitidas en su haber con una canción o más composiciones. Este género ha sido capaz de acumular lanzamientos brillantes, tanto en su sonido, como en su letra, gracias a un estilo icónico marcado por varias bandas.

Un sinfín de sonidos se han quedado grabados en la mente de los fanáticos, gracias al talento de bandas enormes, y artistas incontables para la historia musical.

Aun así, como puede llegar a suceder, otras canciones se han quedado en el camino, y han llegado a ser totalmente decepcionantes para cada uno de sus fans.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre la canción más aburrida del rock. Además destacaremos la forma en que, para muchos, ha apagado la pasión del género.

Inteligencia artificial eligió la canción más aburrida del rock

Sin lugar a dudas, todo fanático tiene su lista de canciones favoritas dentro del rock. Varios himnos han quedado en lo más alto de rankings mundiales, gracias al éxito de una amplia cantidad de bandas.

Aun así, otras han sido puestas en lo más bajo de estas listas, gracias a que, contrarios a la esencia del rock, han llegado a aburrir a sus fanáticos.

Claramente hablar de la canción más aburrida del rock es algo sumamente subjetivo. Sin embargo, en este caso para dar una respuesta clara hemos optado por consultar a la inteligencia artificial.

Gemini, la IA de Google se atrevió a dar una canción como la ganadora a éxito más aburrido en la historia del rock.

La elección de la IA se trató de un éxito de los Beatles. Esto potenció la polémica, sobre todo por ser una banda de tamaño legendario.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Revolution 9’. Dicha canción fue lanzada en 1968, y que formó parte del álbum blanco de esta banda.

Este éxito tuvo una duración de 8 minutos, y según la IA, en ocasiones, se podía sentir como un collage sonoro, que llega a ser sumamente confuso y ruidoso para el oído.

La tecnología fue clara al asegurar que este éxito no va a todos lados, y por ello en ocasiones en caótico y tedioso.

Sin dudas, esta es una elección polémica, pero, no disminuye en lo absoluto el legado de una banda histórica, como lo son Los Beatles.