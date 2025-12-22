Las cinco canciones de rock que debe escuchar para disfrutar la lluvia, según la IA

Las canciones de rock son perfectas para cada momento de la vida. Hay un amplio de repertorio de sencillos que son perfectos para disfrutar cuando hay lluvia, en días grises que pueden llegar a opacar el ánimo. Sin duda, se sumergirá en un estado de mucha tranquilidad y relajación que le encantara.

Para conocer cuáles son, decidimos recurrir a la inteligencia artificial, más exactamente a Gemini, la IA de Google. Allí tuvo en cuenta algunos clásicos que se vuelven perfectos para la ocasión. ¿Ya los ha escuchado?

Lea también: Tres canciones de rock perfectas para escuchar y reflexionar en fin de año; One de Metallica en la lista

5 canciones de rock para disfrutar de la lluvia

Muy pocos soonido logran combinar perfectamente con el sonido de la lluvia, especialmente cuando hablamos de rock. Sin embargo, hay cinco canciones perfectas para una tarde gris, pues su atmósfera melancólica, letras profundas y solos de guitarra las convierten en las ideales. A continuación le presentamos las recomendaciones de la IA y que son más que obligatorias escuchar en estos casos.

‘Raiders on the storm’ – The Doors

Para la IA esta es la mejor para un día con gran tormenta. De hecho, comienza con sonidos de lluvia y truenos lejanos, acompañado con el pieano eléctrico de Ray Manzarek. La voz de Jim Morrison envuelve al oyente en una atmósfera de misterio que lo hará sentir observado del mundo en medio de un cristal empañado.

2. ‘November Rain’ – Guns N’ Roses

Esta es la ideal si busca algo de drama, pues durante sus casi nueve minutos, captura la melancolía del camboo de las estaciones y los ssentimientos. El solo de Slash bajo la lluvia se convierte en una de las imágenes más icónicas del rock y un tema perfecto para cuando el cielo ‘se cae’.

3. ‘Have You Ever Seen the Rain?’ – Creedence Clearwater Revival

Es un clásico atemporal del género. Aunque su ritmo es un poco más animado a las anteriores, su letra es reflexiva y la convierte en un himno ideal para esos momentos de lluvia intensa.

Le puede interesar: La canción de The Beatles que John Lennon escribió desde su más profunda tristeza

4. ‘The Rain Song’ – Led Zeppelin

Esta es una pieza progresiva y delicada que imita la progresión de una lluvia. Comienza con una guitarra suave y va creciendo en intensidad con arreglos de cuerdas, hasta culminar con una explosión que, finalmente se convierte en calma.

5. ‘Only Happy When It Rains’ – Garbage

La canción es ideal para disfrutar del lado más oscuro de la lluvia. Con un riff sucio de los 90 y la voz magnética de Shirley Manson, esta canción es un himno a la melancolía deliberada. Es ideal para quienes encuentran consuelo en el cielo nublado.