Revelan causa de muerte de Ace Frehley, exguitarrista y cofundador de KISS

El mundo del rock sigue de luto tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista original y cofundador de KISS, quien falleció el pasado 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.

Reconocido por su personaje “The Spaceman”, Frehley fue una figura clave en la creación del sonido y la estética de la banda, ayudando a consolidar su identidad visual y musical durante la década de los setenta.

Con su característico maquillaje plateado y su estilo inconfundible, Frehley aportó algunos de los solos más recordados del grupo, contribuyendo al éxito mundial de KISS junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Además de su paso por KISS, Ace desarrolló una exitosa carrera como solista, donde continuó explorando su creatividad y demostrando su talento con la guitarra. Su primer álbum en solitario, lanzado en 1978, fue aclamado por los fans y gracias a su estilo auténtico y su sonido potente.

¿De qué murió Ace Frehley?

Semanas después de su fallecimiento, el informe forense del condado de Morris, en Nueva Jersey, reveló que Ace Frehley murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída accidental en su domicilio.

El documento, citado por el medio TMZ, detalló que el músico sufrió una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un accidente cerebrovascular.

Tras el accidente, Frehley fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció varios días conectado a un respirador artificial. Pese a los esfuerzos médicos y una intervención quirúrgica para drenar el hematoma, su estado no mejoró. Finalmente, su familia decidió retirarle el soporte vital, permitiéndole partir en paz y rodeado de sus seres queridos.

Su muerte, clasificada como accidental, puso fin a semanas de incertidumbre y rumores entre sus seguidores. Ace Frehley deja un legado imborrable en la historia del rock y será recordado como el eterno “Spaceman” que llevó a KISS a conquistar los escenarios del mundo.