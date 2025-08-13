Joe Perry reveló que Aerosmith no volverá a salir de tour: “Steven Tyler no quiere”

Aerosmith es una de las bandas más importantes en la historia del rock. Esta agrupación ha logrado estremecer a miles de fanáticos en el mundo, con una trayectoria brillante e inolvidable en el género y la industria.

Particularmente, esta banda posee un legado histórico, e incluso, muchos aseguran que la inspiración de Aerosmith hacia sus colegas es notable.

Aunque muchos fanáticos han soñado con poder ver una vuelta de Aerosmith a los escenarios, recientemente Joe Perry, de esta banda, descartó esta posibilidad.

El retiro de Aerosmith

En los últimos años, varias bandas legendarias del rock y el metal han dado por terminada su trayectoria. Algunas agrupaciones han dado el último adiós a sus fanáticos por todo lo alto.

Una de ellas es justamente Aerosmith, aunque este adiós tuvo que darse de golpe, y de claro imprevisto. Durante el pasado 2024, la banda reveló que se retiraba de los escenarios.

Esto se debió a que Steven Tyler, cantante de esta banda sufrió una lesión en su garganta en el 2023, de la cual no pudo recuperarse.

Debido a esto, Aerosmith tuvo que cancelar el que sería su último tour ante sus fanáticos a nivel mundial.

A pesar de esto, muchos fans han soñado con la posibilidad de que esta banda regrese, especialmente por lo último visto por parte de Steven Tyler.

Este artista se presentó por todo lo alto en el ‘Back To The Beginning’ de despedida a Ozzy Osbourne, en el que demostró que es claramente capaz de seguir cantando con gran brillo.

Sin embargo, recientemente Joe Perry, guitarrista de la banda aseguró que Aerosmith no volverá a salir de tour.

Perry en una entrevista con Wbur explicó que ha compartido mucho tiempo con Steven Tyler, y el vocalista no querría salir de tour.

Esto se debe a que claramente no puede por las afectaciones en su garganta, sobre todo, al tratarse de tours de larga duración.

Aun así, el propio Perry ha asegurado que apostaría a que aun quedará un show de despedida para Aerosmith ante todos sus fanáticos.

Además, el guitarrista también mencionó la posibilidad de un documental, y más elementos que homenajearían la trayectoria del grupo.

Lo cierto es que Aerosmith no volvería a los tour, pero aun así, sus fans confían en no haber visto lo último de la agrupación.