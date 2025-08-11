3 bandas que todo fanático del rock que ama Aerosmith no puede dejar de escuchar

Aerosmith es una de las bandas más legendarias en la historia de la música. Esta agrupación liderada por la voz de Steven Tyler logró conquistar el corazón de miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Grandes éxitos de la industria musical fueron protagonizados por esta banda, la cual también sirvió como inspiración a otras agrupaciones de brillo notable.

Más noticias: Así fue la última vez que Aerosmith se presentó en Colombia ¿Lo recuerda?

Por ello, y para celebrar el histórico legado de este grupo, les recomendaremos 3 bandas que todo amante de Aerosmith y el rock debe escuchar.

3 bandas que todo fan de Aerosmith debe escuchar

Para nadie es un secreto que Aerosmith tiene éxitos de fama mundial. Todos en algún momento de su vida han escuchado ‘Crazy’, ‘Amazing’ o ‘I Don’t Wanna Miss a Thing’.

Esta agrupación claramente ha sido capaz de construir un estilo inigualable, y un legado imborrable en la música. Sin embargo, algunos grupos han tomado ciertos matices de Aerosmith.

Las bases de esta banda le han funcionado como inspiración a algunos colegas, no solo en cuestión de imagen, sino también de sonido y aspecto sonoro.

Por ello, aquí les recomendamos 3 bandas que guardan ciertos detalles de Aerosmith y que pueden gustarle.

La primera de ellas es Guns N’ Roses, la histórica banda de Axl Rose ha demostrado un talento notable por largos años, gracias a un sonido potente de ‘sleaze rock’.

Este grupo ha demostrado admiración por la agrupación de Joe Perry y compañía, e incluso, llegaron a tocar en vivo ‘Mama Kin’ junto a Steven Tyler.

Más noticias: Aerosmith reveló cuál es el grupo con el que odiaron salir de gira: “Los sacamos”

En el segundo lugar destacamos el nombre de Van Halen, una banda que para muchos fans es parte histórica de la música.

Dicho grupo destaca con gran potencia en sus riffs, gracias a una unión destacada entre el glam y el pop. El estilo musical de esta banda tiene ciertos matices similares a los de Aerosmith.

Finalmente, resaltamos el nombre de The Black Crowes. Este grupo americano que comenzó en 1984 consiguió gran fuerza en el rock.

El estilo de estos artistas tiene ciertos matices similares al blues de Aerosmith, con una forma brillante de unir este género con el sonido del rock.

Sin lugar a dudas, estas 3 agrupaciones tienen una marca imborrable en el rock, al igual que Aerosmith, quienes tienen guardado un lugar en lo más alto de la industria de la música.