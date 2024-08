¿Qué le pasó a Steven Tyler? Esta es la lesión que sufrió el vocalista de Aerosmith

Archivado en: • •

Este 2 de agosto, Aerosmith sorprendió a sus fanáticos con la mala noticia de que se retiraba de los escenarios. Tras más de 50 años de trayectoria artística, la banda estadounidense decidió dar un paso al costado debido a la delicada lesión en la garganta que tiene su vocalista Steven Tyler.

A través de un sentido comunicado, publicado en sus redes sociales, Aerosmith le anunció a sus fanáticos de todo el mundo la cancelación de su gira ‘Peace Out’, con la que se iban a despedir del público e iban a celebrar sus 50 años de éxitos.

Sin embargo, el estado de salud de Steven los obligó a anticipar su despedida de los escenarios de forma definitiva. Aeorosmith realizó el anuncio no sin antes agradecerle a todos sus fanáticos por el apoyo durante sus años de carrera musical.

“Corría el año 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestro Ejército Azul, esa chispa se encendió y ha estado encendida durante más de cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia del rock ‘n’ roll”, se lee al principio del comunicado.

Luego, la banda explicó los motivos que la llevaron a tomar tan difícil decisión, demostrando que primaba la salud de Steven Tyler.

“Siempre hemos querido dejarlos boquiabiertos cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios de gira”, explicó Aerosmith.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Steven Tyler?

En septiembre de 2023, Steven Tyler, líder y vocalista de Aerosmith, sufrió una fractura de laringe que lo obligó a mantenerse alejado de los escenarios durante varios meses. La lesión ocurrió justo después de iniciar la gira de despedida de la banda estadounidense ‘Peace Out’.

Tras la lesión del vocalista, Aerosmith tuvo que lanzar un comunicado oficial en el que detalló la gravedad de la situación. “Desafortunadamente, la lesión vocal de Steven es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Su médico confirmó que además del daño en sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere de cuidados continuos”.

Asimismo, en ese entonces, el vocalista de Aerosmith compartió un mensaje desde sus redes sociales en el que explicó lo sucedido. “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

Aunque en marzo de este 2024, Aerosmith anunció la reprogramación de las fechas de su gira de despedida, que iba a empezar en septiembre y terminaría en febrero del 2025, con el anuncio de su retiro, confirmaron que finalmente el tour ‘Peace Out’ no se podrá llevar a cabo.