¿Qué significa ‘Amazing’? Uno de los éxitos históricos del rock y de Aerosmith

‘Amazing’ de Aerosmith es una de las canciones inolvidables que ha dejado el rock. Miles de personas han podido disfrutar de este éxito, gracias al talento de cada uno de los integrantes de esa legendaria banda.

Como cualquier otra canción de este reconocimiento, ‘Amazing’ ha llegado a trascender de generación en generación, con un apoyo brillante por parte de los fans de Aerosmith.

Más noticias: Aerosmith reveló cuál es el grupo con el que odiaron salir de gira: “Los sacamos”

Por ello, y en homenaje a la legendaria trayectoria de la banda de Steven Tyler, les contaremos el significado de la letra de esta canción.

El lanzamiento del inolvidable ‘Get A Grip’

Una de las noticias más tristes y sorprendentes del año pasado en la escena rock fue protagonizada por Aerosmith. Esta banda anunció sus retiros de los escenarios, luego de una larga trayectoria.

Esto, evidentemente, entristeció a una gran cantidad de fans. Sin embargo, la banda, gracias a su notable éxito generacional, dejó varios éxitos inolvidables.

Entre ellos, hubo varios discos brillantes que fueron destacados dentro de la discografía de Aerosmith. Algunos de estos fueron ‘Get Your Wings’, ‘Toys In The Attic’ o ‘Get a Grip’.

Particularmente, este último contó con una gran cantidad de éxitos inolvidables en su haber. Entre estos estuvieron ‘Crazy’, ‘Cryin’ o por supuesto, ‘Amazing’.

Este último éxito tuvo una cantidad impresionante de reconocimiento y apoyo dentro de la fanaticada de Aerosmith, la cual dejó esta canción como un logro generacional.

En cuanto su significado, esta composición es un llamado al optimismo, y a la sensación de finalmente poder sentirse bien.

Esta canción hace referencia justamente a lo ‘increíble’ que se siente cuando después de varios instantes difíciles, el protagonista puede sentir que todo estará bien.

Más noticias: Así fue la última vez que Aerosmith se presentó en Colombia ¿Lo recuerda?

Para mayor entendimiento, a continuación les dejamos la letra de ‘Amazing’ de Aerosmith traducida.

Letra de ‘Amazing’ de Aerosmith en español

Dejé los correctos fuera

Y deja entrar a los equivocados

Tenía un ángel de misericordia para verme a través de todos mis pecados

Hubo momentos en mi vida

Cuando me estaba volviendo loco

Tratando de atravesar

El dolor

Cuando perdí mi agarre

Y caigo al suelo

Sí, pensé que podía irme

Pero no pude salir por la puerta

Estaba tan enfermo y cansado

De vivir una mentira

Estaba deseando que yo

Moriría

Es asombroso

Con un abrir y cerrar de ojos finalmente ves la luz

Es asombroso

Cuando llegue el momento en que sepas que estarás bien

Es asombroso

Y estoy diciendo una oración por los corazones desesperados esta noche

Ese último trago es unas vacaciones permanentes

¿Y qué tan alto puedes volar con las alas rotas?

La vida es un viaje no un destino

Y no puedo decir lo que trae el mañana

Tienes que aprender a gatear

Antes de que aprendas a caminar

Pero no pude escuchar toda esa charla justa

Estaba en la calle

Tratando de sobrevivir

Rascándome para mantenerte vivo

Es increíble

Con un abrir y cerrar de ojos finalmente ves la luz

Es increíble

Cuando llegue el momento en que sepas que estarás bien

Es increíble

Y estoy diciendo una oración por los corazones desesperados esta noche

Corazones desesperados

Entonces, de todos nosotros en Aerosmith

Para todos ustedes, donde estén

Recuerda, la luz al final del túnel

Tal vez tú

Buenas noches