¿Aerosmith vuelve a los escenarios? Esto dijo Joe Perry sobre un eventual regreso de la banda

En agosto de 2024, Aerosmith anunció su retiro definitivo de los escenarios, en medio de lo que sería su última gira mundial, Peace Out. El tour, que estaba pensado como una celebración de sus más de 50 años de carrera, fue cancelado después de solo tres presentaciones debido a una grave lesión vocal de Steven Tyler, líder y voz principal de la agrupación.

La banda comunicó en su momento que Tyler debía someterse a un largo proceso de recuperación, ya que presentaba un daño severo en las cuerdas vocales. Esta situación llevó al grupo a tomar la decisión de no continuar con los conciertos programados, cerrando así su carrera en vivo de forma anticipada.

Sin embargo, casi un año después del anuncio, el nombre de Aerosmith volvió a sonar con fuerza en el mundo del rock. El pasado 5 de julio, Steven Tyler sorprendió al subir al escenario durante el concierto de despedida de Black Sabbath. En el show, titulado Back To The Beginning, el cantante interpretó “Walk This Way” y “Whole Lotta Love” (original de Led Zeppelin), mostrando una voz firme que entusiasmó a los asistentes y reavivó las esperanzas de los seguidores sobre un posible regreso de la banda.

¿Aerosmith regresaría a los escenarios? Esto dijo Joe Perry

Ante la expectativa generada por la aparición de Tyler, en el concierto de despedida de Black Sabbath, el guitarrista Joe Perry fue entrevistado en el programa Trunk Nation sobre la posibilidad de que Aerosmith vuelva a tocar en vivo.

“Siento que tiene que haber al menos un concierto más de Aerosmith”, expresó entre risas. Aunque no confirmó nada, Perry no cerró la puerta a un show de despedida, siempre que Steven Tyler esté en condiciones físicas de hacerlo.

También se sabe que otros miembros de la banda, como el bajista Tom Hamilton, han mostrado disposición para una eventual reunión si la salud del vocalista lo permite. En entrevistas pasadas, Hamilton destacó la mejoría de Tyler, aunque aseguró que no quieren presionarlo.

Por ahora, no hay planes oficiales ni fechas anunciadas. Pero la ilusión de los fanáticos se mantiene viva, y el regreso de Tyler al escenario deja abierta la posibilidad de una despedida más completa para la legendaria banda de Boston.