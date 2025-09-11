Dua Lipa hizo 'cover' de 'I Don't Wanna Miss A Thing' de Aerosmith y sorprendió a muchos:

Dua Lipa, una de las artistas más grandes del pop en este momento sorprendió a los amantes de Aerosmith y el rock. En uno de sus recientes shows, esta artista realizó un ‘cover’ de un éxito histórico del género, y demostró nuevamente su talento.

En este caso se trató de ‘I Don’t Wanna Miss a Thing’, uno de los éxitos más grandes de Aerosmith y del rock, interpretado por una voz inigualable como la de Steven Tyler.

Aun así, Dua Lipa dejó su propia interpretación, e hizo que varios fans quedaran sorprendidos y con la boca abierta.

Dua Lipa interpretó gran éxito de Aerosmith

Dua Lipa en este momento es una de las artistas más grandes de la industria pop. Esta cantante ha demostrado de manera notable su talento, y su capacidad para hacer verdaderos ‘hits’ de éxito.

La creadora de éxitos como ‘New Rules’ se encuentra en medio de su tour ‘Radical Optimism’, con motivo del lanzamiento de su más reciente álbum.

Esta artista ha visitado varios países y ciudades, donde ha demostrado un repertorio lleno de éxitos brillantes.

En dichos shows, Dua Lipa ha patentado una modalidad curiosa que es interpretar un ‘cover’ como parte de su presentación, el cual sea de autoría de un artista proveniente de la locación en la que esté.

Su show más reciente fue en Boston, Massachusetts, casa de una banda legendaria como lo es Aerosmith, la histórica agrupación de Steven Tyler.

Como homenaje a esta agrupación, Dua Lipa realizó un ‘cover’ de ‘I Don’t Wanna Miss a Thing’, una de las canciones más representativas de esta banda.

Si bien la voz de Steven Tyler es una de las más difíciles de imitar, Dua Lipa dejó una interpretación brillante, y varios fans demostraron su sorpresa.

No es la primera vez

Aunque se trató de un hecho curioso, no es la primera vez que Dua Lipa demuestra su lado rockero. Esta artista ya ha realizado ‘covers’ de este estilo en su gira.

De hecho, uno de los más virales fue el que tuvo lugar en Australia, cuando interpretó ‘Highway to Hell’ de AC/DC.

Esto es una gran muestra del talento de Dua Lipa, pero, también del legado del rock sobre los nuevos artistas.