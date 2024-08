Así fue la última vez que Aerosmith se presentó en Colombia ¿Lo recuerda?

Archivado en: •

Aerosmith, una de las bandas más legendarias del mundo del rock se despidió definitivamente de los escenarios este viernes 2 de agosto, luego de confirmar que la lesión vocal que sufrió Steven Tyler, vocalista de la banda había sido tan severa que no había logrado recuperarse tras meses de terapía.

Es así como el mundo del rock despide a una de las agrupaciones más antiguas y exitosas que se mantenían vigentes en pleno 2024 y quienes acumularon cerca de 50 años de carrera artística y un sinfín de éxitos que fueron coreados por todo el mundo.

Le puede interesar: ¿Por qué Aerosmith se retira de los escenarios? La razón rompió corazones de los fanáticos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aerosmith (@aerosmith)

Hay que recalcar que la banda originaria en Massachusetts, Estados Unidos, tenía planeado hacer una gira de despedida (‘Peace Out’) en Norteamérica la cual se esperaba comenzara en septiembre y terminara en febrero del próximo año.

No obstante, dados los acontecimientos recientes, los fanáticos ya no podrán disfrutar de ‘Peace Out’ en vivo. De hecho, en medio del comunicado de despedida se puede leer un apartado que indica que todos aquellos que compraron sus entradas, tendrán la devolución de su dinero en los siguientes 30 días.

Necesita saber: ¿Qué le pasó a Steven Tyler? Esta es la lesión que sufrió el vocalista de Aerosmith

En medio de la nostalgia que invade a los fanáticos del rock y en especial a aquellos que crecieron con éxitos como ‘Dream On’, ‘Sweet Emotion’, ‘I don’t Want to Miss a Thing’, entre muchos otros; en Radioacktiva recordamos la última vez que los estadounidenses pasaron por nuestro país.

¿Cuándo fue la última vez que Aerosmith estuvo en Colombia?

El jueves 29 de septiembre de 2016, Aerosmith hizo su tercer y último concierto en Colombia, específicamente, en la capital del país. El parque Simón Bolivar fue el lugar predilecto para los más de 25 mil asistentes que vibraron al ritmo de los éxitos de la banda estadounidense.

Los también llamados ‘Chicos malos de Boston’ visitaron Colombia con la gira ‘Rock N’ Roll Rumble Aerosmith Style 2016’, la que hasta ese momento se perfilaba como el tour de despedida de los escenarios.

Ver también: Aerosmith reveló cuál es el grupo con el que odiaron salir de gira: «Los sacamos»

Canciones como Jaded, Don’t Wanna Miss a Thing, Dude Looks Like a Lady, Walk This Way, Crazy, Crying, There was a time, When I Was so Broken Heartedy Love Wasn‘t Much of a Friend of Mine retumbaron entre los asistentes en el Simón Bolivar.