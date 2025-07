Así fue el increíble show de Steven Tyler en Back To The Beginning: ¿Aerosmith puede volver?

Steven Tyler fue uno de los grandes protagonistas en el Back To The Beginning. Este artista apareció de manera sorpresiva sobre los escenarios de uno de los mejores conciertos en la historia del rock y del metal.

Grandes figuras estuvieron en este show, y demostraron lo mejor de uno de los conciertos más destacados de toda la historia del industria.

Sin embargo, hubo uno que sorprendió de manera notable, y ese fue Steven Tyler y aquí les mostramos como fue su actuación.

El talento inobjetable de Steven Tyler

Steven Tyler es uno de los cantantes más prodigiosos y destacados en la historia del rock. Este artista ha demostrado de manera brillante sus capacidades sobre los escenarios y los estudios.

En cada detalle de la discografía de Aerosmith se ha podido ver que esta voz es de las más destacadas en la historia de la música.

A pesar de esto, por el desgaste de los años, Tyler ha sufrido varias afectaciones en su voz, lo que llevó a que Aerosmith anunciara su retiro en el 2024.

Esto fue una de las noticias más tristes del rock en los últimos años, pero aun así, el legado de la banda se mantiene intacto.

Muestra de esto fue el cariño que le demostraron los fans a Tyler al subir al escenario de Back To Beginning.

El artista apareció en el segundo grupo de superestrellas junto a Tom Morello, Chad Smith, Ron Wood, Nuno Bettencourt, Andrew Watt, Travis Barker y Rudy Sarzo.

En este paso, Tyler interpretó ‘The Train Kept A-Rollin”, ‘Walk This Way’ y ‘Whole Lotta Love’, en una actuación realmente sorprendente.

77-year-old Steven Tyler surprised the world by taking the stage at "Back to the Beginning", the historic event that marks the definitive end of Black Sabbath and Ozzy Osbourne's solo career.



With his raspy voice, incendiary presence and a charisma that crosses generations, the… pic.twitter.com/f9SeuWkMWE — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 6, 2025

As a lifelong Aerosmith fan it made me emotional to watch Steven Tyler not just back on stage singing, but absolutely bringing the house down. A true legend. #backtothebeginning pic.twitter.com/hd9GR7tJKa — Tom Sileo (@TSileo) July 5, 2025

Steven Tyler of Aerosmith, Tom Morello & more performing Led Zeppelin's "Whole Lotta Love" at Back To The Beginning | Black Sabbath's final show pic.twitter.com/tMK4zBWnPe — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

Ante esto, muchos soñaron con la idea de que Aerosmith pudiera volver a los escenarios en un futuro.

¿Aerosmith puede volver?

Realmente, todo rockero soñaría con la posibilidad de que Aerosmith vuelva a los escenarios. Esta banda tuvo que ausentarse de los escenarios, pero muchos sueñan con su regreso.

De hecho, con la actuación de Tyler muchos empezaron a especular con la idea de que el artista regresara a los escenarios.

A pesar de esto, es clave destacar que, la afectación de salud de Tyler le impide realizar giras o shows de larga duración.

Incluso, en febrero de este año Tyler ya estuvo cantando en solitario, pero, aun así, un posible regreso de la banda es realmente lejano.