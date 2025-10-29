Estos son los 3 discos de Aerosmith que los críticos consideran imprescindibles

Aerosmith es una de las agrupaciones más reconocidas de la historia del rock. Formada en Boston en 1970 y liderada por Steven Tyler en la voz y Joe Perry en la guitarra, la banda se hizo famosa por su estilo que combina el hard rock con influencias de blues.

Con más de cinco décadas de trayectoria, han lanzado múltiples éxitos como Dream On, Crazy y I Don’t Want to Miss a Thing que marcaron generaciones y se mantienen vigentes en todo el mundo.

El grupo ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y cuenta con una amplia discografía que ha influido en artistas de distintos géneros. A lo largo de su carrera, han vendido más de 150 millones de discos y han realizado giras en todos los continentes, consolidando un legado que sigue creciendo.

Mejores discos de Aerosmith

El medio especializado estadounidense Ultimate Classic Rock realizó una selección de los tres mejores álbumes de Aerosmith, destacando su relevancia musical e impacto en la historia del rock.

3. Get Your Wings (1974)

Fue el segundo álbum de la banda y el primero producido por Jack Douglas, quien ayudó a definir su sonido característico. Aunque sus sencillos no entraron en los principales listados, este trabajo consolidó el estilo del grupo y logró la certificación de triple platino en Estados Unidos.

2. Rocks (1976)

Considerado uno de sus discos más potentes, incluye canciones como Back in the Saddle y Last Child. Desde su lanzamiento obtuvo certificación de platino y hoy cuenta con cuatro discos de platino en su país. Además, ha sido una influencia reconocida para bandas como Guns N’ Roses, Metallica y Nirvana.

1. Toys in the Attic (1975)

Este álbum marcó el salto definitivo a la fama de Aerosmith, con temas como Walk This Way y Sweet Emotion. Es su disco más vendido, con más de nueve millones de copias en Estados Unidos, y fue certificado nueve veces platino. Alcanzó el puesto 11 en el Billboard 200 y permaneció en la lista durante 128 semanas, siendo su trabajo de estudio con mayor permanencia.