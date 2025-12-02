El álbum de Aerosmith que logró posicionarse entre uno de los 10 mejores en todo el mundo; hizo historia

El rock se sigue posicionando como uno de los géneros más escuchados en todo el mundo, por lo que hay bandas históricas que han hecho historia en todo el mundo con sus canciones, ritmos, artistas que se han convertido en los más relevantes y álbumes que se posicionaron entre los mejores. Hace unos días se dieron a conocer los nombres de esos sencillos que han marcado a la industria musical, entre los cuales se encuentra una de Aerosmith.

La banda de rock es una de las más conocidas a nivel internacional, por lo que su historia comenzó en 1970 y desde entonces, nadie para de hablar de ellos, de sus canciones, puestas en escena y todo lo que es vivir uno de sus shows. Sin embargo, esta sería la segunda vez que una canción de los artistas llega al top 10 de uno de los mejores álbumes de Billboard.

El álbum de Aerosmith que está en el Top 10 de los mejores

Se trata de ‘One More Time’, el primer disco que logró hacer Aerosmith después de la salida de ‘Music From Another Dimension’ en el 2012 y que salió en colaboración con Yungblud. Sin duda, esto cambió la historia de la banda, teniendo en cuenta que desde que anunciaron su banda de despedida en el 2023, solo pudieron hacer tres conciertos, debido al grave problema de salud que sufrió Tyler.

Este álbum se posicionó en la novena posición en el TOP 200 de las mejores del año según la revista musical, Billboard. Lo que quiere decir que está entre los 10 mejores, haciendo historia y dando a conocer un poco más todo lo que ha hecho la icónica banda en los últimos meses.

Este éxito musical cuenta con canciones como “My Only Angel”, “Problems”, “Wild Woman”, “A Thousand Days” y, por último, “Back in the Saddle”. Las cuales ya cuentan con millones de reproducciones en plataformas musicales.

Incluso, hace un tiempo, en medio de una entrevista, dieron a conocer que tenían todo listo para poder dar a conocer sus nuevas canciones. Allí no solo hablan sobre sus historias personales, sino que también han mencionado datos históricos que sin duda marcaron su carrera como banda que los llevó a lo más alto en todo lo relacionado con el rock en todo el mundo.