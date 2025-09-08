Video: el homenaje que Aerosmith y Yungblud le rindieron a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs 2025

Este 7 de septiembre, el UBS Arena de Long Island fue el escenario de una de las presentaciones más emotivas de los MTV Video Music Awards 2025. En medio de la gala, Aerosmith, Yungblud y Nuno Bettencourt de Extreme se unieron para rendir tributo a Ozzy Osbourne, el “Príncipe de las Tinieblas”, quien falleció el 22 de julio a los 76 años.

Antes de que el show empezara, el público pudo ver en las pantallas un mensaje grabado por Jack Osbourne, hijo de Ozzy, quien expresó: “Ojalá pudiéramos estar allí con todos ustedes esta noche para celebrar la increíble trayectoria musical de mi padre. Estoy seguro de que le haría increíblemente feliz ver a estos grandes músicos continuar con su legado y ayudar a inspirar a la próxima generación de rockeros”.

Le puede interesar: Conozca cómo fueron los últimos conciertos de 5 leyendas del rock y el metal: Ozzy Osbourne, Cerati y más

El momento fue aún más especial cuando las cuatro nietas de Ozzy, también presentes en el vídeo, tomaron la palabra para cerrar la intervención con una frase corta, pero muy diciente: “Como diría nuestro abuelo: ¡Volvámonos locos!”.

Este homenaje se sumó a los reconocimientos que el mundo de la música ha ofrecido en las últimas semanas, después de la despedida de Osbourne en su concierto “Back to the Beginning” en Birmingham, considerado por muchos como el cierre de una era en el rock.

Así fue el homenaje de Aerosmith a Ozzy Osbourne

La actuación comenzó con Yungblud al frente, acompañado por Nuno Bettencourt en la guitarra. El joven artista, que vistió una cruz que le había regalado el propio Ozzy, interpretó “Crazy Train”, uno de los himnos más conocidos del primer disco en solitario del cantante, Blizzard of Ozz.

A continuación, la intensidad bajó con un fragmento de “Changes”, la balada de Black Sabbath que Ozzy popularizó en la década de los 70. Yungblud, que en varias entrevistas ha comentado que es una de sus canciones favoritas, cumplió su promesa de cantarla en vivo cada noche en su gira.

Mire también: ¿Aerosmith vuelve a los escenarios? Esto dijo Joe Perry sobre un eventual regreso de la banda

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

El momento más emocionante llegó cuando Steven Tyler y Joe Perry, miembros fundadores de Aerosmith, se unieron a Yungblud y Bettencourt para interpretar “Mama, I’m Coming Home”, tema que Ozzy grabó en 1991.

La combinación de voces y guitarras hizo que el público cantara junto a ellos, y el cierre fue marcado por el grito de Yungblud: “¡Ozzy para siempre!”.