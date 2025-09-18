iPhone 17 Pro Max vs. Samsung S25 Ultra: En qué se diferencian y cuál tiene mejor cámara

El mercado de smartphones sigue dominado por la competencia entre Apple y Samsung, que año tras año presentan dispositivos de alta gama que marcan las tendencias del sector. En 2025, el enfrentamiento alcanza su punto máximo con el lanzamiento del iPhone 17 Pro Max y el Galaxy S25 Ultra, dos modelos insignia que destacan por sus características avanzadas.

Ambos smartphones comparten especificaciones como pantallas de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, pero también presentan diferencias importantes. En diseño, Samsung apuesta por un Galaxy S25 Ultra de titanio, más resistente pero ligero, mientras que Apple mantiene su unibody de aluminio con un módulo de cámara “plateau” que mejora tanto la estética como la funcionalidad.

Respecto a la pantalla, el iPhone sobresale con un brillo máximo de 3.000 nits, ideal para exteriores, frente a los 2.600 nits del Galaxy. En cuanto a rendimiento, el Galaxy destaca por integrar el S Pen, mientras que Apple no ofrece una herramienta similar. Ambos dispositivos incorporan chips de última generación: el A19 Pro del iPhone y el Snapdragon 8 Elite for Galaxy del S25 Ultra, optimizados para eficiencia térmica.

El iPhone 17 Pro Max soporta hasta 2 TB de almacenamiento, frente a los 1 TB del Galaxy, pero este último ofrece hasta 16 GB de RAM, lo que lo hace más adecuado para multitarea. En fotografía, el iPhone tiene tres cámaras de 48 MP, mientras que el Galaxy presenta cinco cámaras, con un sensor principal de 200 MP y teleobjetivos de 3x y 5x, ideal para quienes buscan una experiencia fotográfica avanzada.

Ambos modelos ofrecen una autonomía similar, con baterías de 5.088 mAh en el iPhone y 5.000 mAh en el Galaxy, además de opciones de carga rápida. El iPhone alcanza el 50% en 20 minutos, mientras que Samsung soporta carga de 45W por cable y carga inversa.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 Pro Max apuesta por una configuración de tres sensores de 48 MP, con un teleobjetivo de 4x que se extiende a 8x mediante recorte de sensor.

Por su parte, el Galaxy S25 Ultra lleva un enfoque mucho más versátil con su sistema de cinco cámaras, destacándose un sensor principal de 200 MP y un doble teleobjetivo de 3x y 5x, ideal para quienes buscan una experiencia fotográfica más avanzada.

En el frontal, Apple apuesta por un sensor de 18 MP, que es perfecto para selfies tanto en modo horizontal como vertical, mientras que Samsung sigue con su opción de 12 MP.

En inteligencia artificial, el Galaxy S25 Ultra tiene ventaja con Galaxy AI y herramientas como Sketch to Image, mientras que el iPhone utiliza Apple Intelligence, aunque con menos funcionalidades. En cuanto a precios, ambos dispositivos rondan los 7 millones de pesos, pero el iPhone 17 Pro Max de 512 GB cuesta 8.199.900 pesos, mientras que el Galaxy S25 Ultra se vende a 7.599.900 pesos.

La elección entre ambos depende de factores como el ecosistema preferido, el diseño, la fotografía y el rendimiento, lo que hará que cada usuario se incline por uno u otro según sus necesidades.

