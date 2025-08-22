¿Cuál es mejor? iPhone 16 Pro vs. Galaxy S25 Ultra: IA analiza lo bueno y lo malo

En el mercado de los teléfonos inteligentes, Apple y Samsung siguen siendo las marcas preferidas y más populares. Desde hace más de una década, ambas compañías compiten por ofrecer dispositivos que no solo destaquen en diseño, sino que también cuenten con la más alta tecnología.

Cada año, los seguidores de estas marcas esperan con ansias el lanzamiento de sus nuevos modelos. Cada una busca competir lanzando productos con pantallas más nítidas, cámaras mejoradas, procesadores más potentes y, recientemente, funciones potenciadas por inteligencia artificial.

En la actualidad, el iPhone 16 Pro es el modelo más reciente de Apple, mientras que el Galaxy S25 Ultra ocupa ese lugar en la línea de Samsung. Ambos han llegado al mercado con características que buscan atraer a usuarios que buscan potencia, versatilidad y conectividad de última generación.

Lo bueno y lo malo de cada modelo

iPhone 16 Pro

Lo bueno: Integración fluida con el ecosistema Apple, procesador A18 Pro que mejora el rendimiento y eficiencia , cámara con mejoras en fotografía nocturna y video, y nuevas funciones de IA para edición de imágenes y transcripción de voz.

Integración fluida con el ecosistema Apple, procesador , cámara con mejoras en fotografía nocturna y video, y nuevas funciones de IA para edición de imágenes y transcripción de voz. Lo malo: Menor capacidad de zoom óptico frente a su competidor, batería con autonomía similar a la generación anterior, y precio elevado en comparación con modelos de especificaciones similares.

Galaxy S25 Ultra

Lo bueno: Cámara principal de alta resolución con zoom óptico de largo alcance , pantalla AMOLED de gran tamaño y tasa de refresco alta, funciones avanzadas de IA para fotografía y productividad, y batería con mayor duración.

Cámara principal de , pantalla AMOLED de gran tamaño y tasa de refresco alta, funciones avanzadas de IA para fotografía y productividad, y batería con mayor duración. Lo malo: Software con funciones duplicadas que pueden confundir al usuario, tamaño y peso que pueden resultar incómodos para algunos, y actualizaciones de sistema menos prolongadas que las de Apple.

¿Cuál es el mejor según la IA?

El análisis de la inteligencia artificial concluye que la elección depende del uso que se le quiera dar. El iPhone 16 Pro es ideal para quienes ya están dentro del ecosistema Apple y buscan un dispositivo equilibrado y optimizado. Por su parte, el Galaxy S25 Ultra resulta más atractivo para quienes priorizan la cámara, la pantalla y la autonomía de la batería.