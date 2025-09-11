Apple lo hace de nuevo: Lanzamiento de iPhone 17 llenó las redes de memes, estos son los mejores

Apple ya presentó oficialmente el iPhone 17 en un evento que reunió a medios, seguidores y expertos en tecnología. Como ya es costumbre, la compañía apostó por mostrar una nueva gama de celulares compuesta por cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 17 busca atraer a quienes quieren actualizarse sin gastar demasiado; el Air se ubica en un punto intermedio con un balance entre diseño y funciones; el Pro concentra las novedades más potentes en rendimiento y fotografía; mientras que el Pro Max es la propuesta más completa y también la más costosa.

La empresa confirmó que la preventa de estos equipos comenzará el 12 de septiembre y que las primeras entregas se harán a partir del 19. No obstante, los compradores que no alcancen ese primer lote deberán esperar hasta finales de septiembre o comienzos de octubre para recibir su dispositivo.

En cuanto a precios, el modelo básico se ubicará alrededor de 800 dólares. El iPhone 17 Air rondará los 950 dólares, el Pro alcanzará los 1.000 dólares (unos 4 millones de pesos colombianos) y el Pro Max costará entre 1.200 y 1.250 dó lares, consolidándose como el más caro de la línea.

Memes tras presentación del iPhone 17

Más allá de las características técnicas, los usuarios enfocaron su atención en los memes y reacciones que se publicaron apenas terminó la presentación. Usuarios de X, Instagram y TikTok aprovecharon el momento para ironizar sobre el costo de los nuevos teléfonos y la dificultad de comprarlos.

Una de las frases más repetidas fue, “al fin podré comprar el iPhone 11”, usada en tono de broma por quienes aseguran que cada nuevo lanzamiento encarece todavía más las versiones recientes.

Asimismo, hubo quienes se burlaron de la apariencia física de los diferentes modelos de iPhone. Todos estos memes se viralizaron y causaron toda clase de comentarios y reacciones.

Aquí algunos de los mejores memes.

Resumen de la presentación del nuevo iPhone 17 en el #AppleEvent pic.twitter.com/42jwrocn8b — Simpsonito (@SoySimpsonito) September 9, 2025

Viendo como el iPhone 17 es igual al 16 y al 15 y al 14 y al 13 y al 12 por fuera y los upgrades son al chip y la cámara



Seguro el PRO va a tener 4 cámaras y más duración de batería pic.twitter.com/NlDUljgxfI — TED LASSO (@josedixjimenez) September 9, 2025

reason of orange color iPhone 17 pic.twitter.com/DGVccH5x0m — Sajcasm (@sajcasm_) September 10, 2025

iPhone 17 has been announced and you are still using iPhone 7. #AppleEvent pic.twitter.com/4mppyQo4sk — DME 🇳🇦 (@dme_363) September 9, 2025

iPhone 17: * Dropping Soon!

YouTubers: * Geared Up to Tear It Apart! pic.twitter.com/qM9K1b3OMh — 💎 GEM mega MEME 💎 (@GEM_MEGA_MEME) September 7, 2025