Apple lo hace de nuevo: Lanzamiento de iPhone 17 llenó las redes de memes, estos son los mejores
Después de que se conocieran los nuevos modelos de iPhone 17, las redes se llenaron de memes y reacciones.
Apple ya presentó oficialmente el iPhone 17 en un evento que reunió a medios, seguidores y expertos en tecnología. Como ya es costumbre, la compañía apostó por mostrar una nueva gama de celulares compuesta por cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.
El iPhone 17 busca atraer a quienes quieren actualizarse sin gastar demasiado; el Air se ubica en un punto intermedio con un balance entre diseño y funciones; el Pro concentra las novedades más potentes en rendimiento y fotografía; mientras que el Pro Max es la propuesta más completa y también la más costosa.
La empresa confirmó que la preventa de estos equipos comenzará el 12 de septiembre y que las primeras entregas se harán a partir del 19. No obstante, los compradores que no alcancen ese primer lote deberán esperar hasta finales de septiembre o comienzos de octubre para recibir su dispositivo.
En cuanto a precios, el modelo básico se ubicará alrededor de 800 dólares. El iPhone 17 Air rondará los 950 dólares, el Pro alcanzará los 1.000 dólares (unos 4 millones de pesos colombianos) y el Pro Max costará entre 1.200 y 1.250 dó lares, consolidándose como el más caro de la línea.
Más allá de las características técnicas, los usuarios enfocaron su atención en los memes y reacciones que se publicaron apenas terminó la presentación. Usuarios de X, Instagram y TikTok aprovecharon el momento para ironizar sobre el costo de los nuevos teléfonos y la dificultad de comprarlos.
Una de las frases más repetidas fue, “al fin podré comprar el iPhone 11”, usada en tono de broma por quienes aseguran que cada nuevo lanzamiento encarece todavía más las versiones recientes.
Asimismo, hubo quienes se burlaron de la apariencia física de los diferentes modelos de iPhone. Todos estos memes se viralizaron y causaron toda clase de comentarios y reacciones.
Aquí algunos de los mejores memes.
