Así es el nuevo iPhone 17: ¿Cuándo llegaría a Colombia y cuál sería su precio?

Este 9 de septiembre, Apple anunció oficialmente la llegada de la nueva generación de iPhone, compuesta por los modelos iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max. La compañía renovó el diseño, incorporó nuevos materiales y mejoró el rendimiento de sus dispositivos para adaptarse a diferentes tipos de usuarios.

Entre las novedades más destacadas se encuentra el nuevo chip A19 y su versión A19 Pro, que ofrecen mayor eficiencia y mejor manejo de temperatura gracias a una cámara de vapor integrada.

Además, incluyen un chip inalámbrico propio para conexión Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. En fotografía y video, los modelos Pro incorporan funciones profesionales como grabación en ProRes RAW, soporte para Dolby Vision HDR y compatibilidad con flujos de trabajo genlock.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta el iPhone 16 Pro Max en Colombia? Principales cambios con el iPhone 17

El iPhone 17 base cuenta con pantalla de 6,3 pulgadas, mejoras en autonomía y cámara principal de 12 megapíxeles. El iPhone 17 Air se distingue por su grosor reducido de 5,5 mm, pantalla OLED de 6,6 pulgadas con Always On Display y 12 GB de RAM.

Por su parte, los iPhone 17 Pro y Pro Max tienen una estructura de aluminio, sistema de cámaras de 48 megapíxeles y capacidades avanzadas para fotografía y grabación de video.

Precio y llegada a Colombia del iPhone 17

Aunque Apple no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento en Colombia, siguiendo el calendario habitual de la compañía, se espera que la preventa comience en el país pocas semanas después del inicio en Estados Unidos y otros mercados principales. Esto podría ocurrir entre finales de septiembre y las primeras semanas de octubre, dependiendo de la logística y de los acuerdos con operadores y distribuidores oficiales.

En cuanto a precios, tomando como referencia los valores en dólares anunciados por Apple, el iPhone 17 podría tener un precio inicial cercano a los 4 millones de pesos colombianos. El iPhone 17 Air, con su diseño ultradelgado y mejoras en pantalla, rondaría los 5 millones de pesos.

Mire también: El popular iPhone que pronto desaparecerá del mercado; es casi “obsoleto”

El iPhone 17 Pro, con funciones avanzadas en rendimiento y fotografía, estaría cerca de los 5,5 millones de pesos, mientras que el modelo más completo, el 17 Pro Max, alcanzaría aproximadamente los <strong>6 millones de pesos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a estos valores se les sumaría el de los impuestos y costos de importación

Cabe resaltar que estos valores pueden variar según la tienda, el operador móvil y posibles promociones de lanzamiento. Además, es probable que Apple y los distribuidores ofrezcan planes de financiación y programas de intercambio de equipos antiguos para facilitar la adquisición del nuevo dispositivo.