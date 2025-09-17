Apple admite que iOS 26 afecta la batería del iPhone tras la actualización ¿Cuándo se solucionará?

La reciente llegada de la actualización iOS 26 ha dejado a muchos usuarios de iPhone con sensaciones encontradas. Si bien la nueva versión promete mejoras y funciones innovadoras, han sido muchos los que han reportado problemas inesperados tras la instalación. Uno de los inconvenientes más comunes está relacionado con el sobrecalentamiento del dispositivo y una notoria disminución en la duración de la batería.

Desde el momento en que iOS 26 se lanzó, especificamente el pasado 15 de septiembre, las redes sociales se llenaron de comentarios y publicaciones sobre estos inconvenientes. Los usuarios expresaron su preocupación al notar que, incluso al realizar tareas simples como navegar por internet o abrir una app, el iPhone comenzaba a calentarse de manera excesiva.

Además, muchos compartieron sus experiencias sobre cómo la batería de sus dispositivos se agotaba más rápido que antes de la actualización, generando dudas sobre si el sistema operativo realmente estaba funcionando correctamente.

“Mi iPhone se calienta hasta haciendo cosas sencillas”, afirmó un usuario, mientras que otro mostró su confusión al ver que la batería se agotaba mucho más rápido que antes de la actualización. Ante esta ola de quejas, muchos comenzaron a cuestionar si realmente valía la pena instalar iOS 26, o si sería más conveniente optar por versiones anteriores, como la 18.7, para evitar estos problemas.

Apple responde a los usuarios sobre problemas de bateria del iOS26

Apple no tardó en responder a los usuarios. La compañía emitió un comunicado oficial donde aclaró la situación. Según la marca, los efectos observados por los usuarios son temporales y forman parte del proceso normal de adaptación a una actualización importante como la de iOS 26.

La explicación de la empresa se centró en el “trabajo de fondo” que realiza el dispositivo después de recibir una nueva versión del sistema operativo: reorganización de archivos, actualización de aplicaciones y ajustes necesarios para adaptar el iPhone a las nuevas características y funciones.

“A medida que se añaden nuevas funciones y mejoras, pueden cambiar la forma en que usamos nuestros dispositivos. Al explorar y utilizar estas nuevas capacidades, es posible que notes un impacto temporal en la duración de la batería y el rendimiento térmico”, señaló Apple en su comunicado.

¿Cuándo se solucionarán estas fallas?

Para tranquilidad de los usuarios, Apple aseguró que estos problemas son temporales y desaparecerán en los próximos días, cuando el dispositivo termine de hacer todos los ajustes necesarios. En otras palabras, aunque el teléfono puede calentarse y la batería puede durar menos durante los primeros días, estos efectos deberían desaparecer una vez que el iPhone se haya adaptado completamente al nuevo sistema.

Sin embargo, la compañía también reconoció que algunas de las nuevas funciones de iOS 26 pueden consumir más energía que las versiones anteriores. Esto podría generar una pequeña disminución en la duración de la batería, aunque, según Apple, este ajuste también se mejorará en futuras actualizaciones de software.

“Apple trabaja continuamente para optimizar estas funciones en las actualizaciones de software para garantizar una larga duración de la batería y una experiencia de usuario fluida”, destacó la compañía.

Mientras tanto, la recomendación de Apple es clara: tener paciencia. No es necesario tomar medidas drásticas como restaurar el dispositivo o desinstalar aplicaciones. El iPhone está simplemente en un proceso de adaptación y, con el tiempo, todo debería volver a la normalidad.