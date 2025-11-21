La historia del cover más extraño de todo el metal: fue de una canción de Metallica

Metallica es una de las bandas más grandes del thrash metal. Esta legendaria agrupación liderada por James Hetfield cuenta con grandes éxitos y composiciones brillantes que han enamorado a propios y extraños.

Miles de amantes de este género tienen a Metallica como una banda abanderada, gracias al reconocido legado que guardan en su trayectoria.

Muchas bandas tienen a esta banda como referencia, e incluso, uno de sus éxitos es el protagonista del cover más extraño del metal, y aquí se lo contamos.

El cover más extraño del metal

Sin lugar a dudas, el metal es uno de los géneros más amplios tanto en sus divisiones y estilos, como en sus artistas. Miles de fanáticos disfrutan de varios estilos de metal.

De hecho, muchas canciones cuentan con varios éxitos brillantes, y así lo han manifestado tanto sus fanáticos, como incluso colegas, quienes se han atrevido a hacer ‘covers’ en forma de homenaje.

Muchas de estas ‘reinterpretaciones’ han acabado siendo éxitosas, mientras que otras han sorprendido por sus modificaciones al estilo original.

Un ejemplo de esto, es una canción de Metallica que fue objeto de ‘cover’ hace algunos años, y que, para muchos, es la ‘reinterpretación’ más extraña del metal.

Se trata del ‘cover’ de ‘Master of Puppets’ con autoría de Van Canto. Esta canción originalmente cuenta con una potencia inconfundible, pero, esta ‘reinterpretación’ la modifica por completo.

Van Canto se caracteriza por realizar metal acapella, por lo que, las guitarras que tanto caracterizan a ‘Master of Puppets’ no están presentes en el ‘cover’.

Por el contrario, esta agrupación imita los sonidos de los instrumentos con la voz, desde los ‘riffs’ hasta los demás ritmos que caracterizan a este éxito.

Esta particularidad hace que este ‘cover’ sea el más extraño del metal. Sin embargo, el resultado es una auténtica obra maestra que hace homenaje a esta obra maestra de la música.

El legado de ‘Master of Puppets’ de Metallica

Sin lugar a dudas, ‘Master of Puppets’ es una de las canciones más grandes del thrash metal. Esta canción cuenta con un poder notable, y demuestra el gran talento de Metallica.

Gracias a este éxito, la fama de Metallica es destacada, e incluso, para muchos, se trata de la banda más reconocida a nivel mundial dentro del metal.