Metallica revela la canción que todos los miembros odian ¿Por qué la detestan?

?Para una banda acostumbrada a dominar escenarios globales y a marcar el rumbo del heavy metal durante décadas, pocas cosas resultan tan llamativas como encontrar un punto de coincidencia absoluta en el rechazo hacia una de sus propias creaciones.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió con ‘We Did It Again’, una pieza que terminó convertida en una rareza dentro del universo Metallica y que, con el paso del tiempo, se transformó en una especie de anomalía dentro de su ya extensa trayectoria.

Lo que terminó siendo uno de los cruces musicales más desconcertantes del inicio de los 2000 nació, curiosamente, como un proyecto cargado de entusiasmo. El track formó parte del álbum asociado a la película Biker Boyz y reunió a Metallica con el reconocido productor Swizz Beatz y el rapero Ja Rule. La mezcla entre la agresividad metálica y el pulso urbano prometía romper esquemas, aunque luego generaría una respuesta completamente distinta tanto dentro como fuera de la banda.

¿Por qué los miembros de Metallica detestan esta canción?

El germen del proyecto fue relatado tiempo atrás por Lars Ulrich, quien explicó que Swizz Beatz se había acercado con la intención inicial de manipular algún clásico del grupo: «[Swizz Beatz] llamó y nos preguntó si le podíamos dar una vieja canción de Metallica para que pudiera cortarla, hacer todo ese tipo de cosas y que alguien rapeara sobre ella». En aquel momento, el cuarteto estaba inmerso en el desarrollo del material que terminaría dando forma a St. Anger.

Por eso, según recordó el baterista, decidieron ofrecerle algo distinto: «¿Sabes qué? En lugar de simplemente decir: ‘Acá hay alguien rapeando sobre ‘Enter Sandman’ o ‘Sad But True’ o lo que sea, ¿por qué no vienes a San Francisco y eliges algo del nuevo material en el que estuvimos trabajando?’. Y no se lo podía creer».

Swizz Beatz no solo aceptó, sino que se involucró por completo en la selección y transformación de los riffs recién salidos del laboratorio creativo del grupo. Durante el proceso, reinó el optimismo. De hecho, Ulrich llegó a adelantar: “Va a volarles la cabeza a todos cuando escuchen nuestra mierda». Pero el entusiasmo inicial se desinfló una vez que el resultado final tomó forma y se alejó demasiado de la esencia metalera. El propio Lars lo resumió con crudeza: “En realidad no tiene mucho que ver con nosotros. No es nuestro sello discográfico, no es nada, simplemente le dimos a este chico [Swizz Beatz] un par de riffs y le dijimos que los usara y luego hemos estado haciendo deporte con él cada vez que lo pide”.

Desde entonces, ‘We Did It Again’ quedó como un experimento fallido que, pese a su rareza, sigue despertando curiosidad entre fans y coleccionistas que ven en esta colaboración uno de los capítulos más raros de la historia de Metallica.