Este es el significado detrás de la canción más melancólica de Metallica: acumula miles de reproducciones

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha sido capaz de encantar a sus fans, a través de ritmos y éxitos que han quedado grabados en lo más alto de la industria y de este género.

James Hetfield ha sido capaz de cosechar varios himnos, gracias a su talento, sus ritmos y a la temática profunda de sus composiciones.

Muchas de ellas esconden un tono oscuro que han encantado a todos sus fanáticos, y de hecho, en este caso particular, les hablaremos sobre la que, para muchos, es la canción más melancólica de la banda.

El tono oscuro en las canciones de Metallica

Metallica posee varios aspectos que la identifican y la diferencian como bandas de las demás. El talento de cada uno de sus miembros es brillante, y así se ha demostrado por largos años.

De hecho, parte del cariño que guardan sus fanáticos por esta agrupación se debe justamente a esta razón, pero, también a la temática de sus canciones.

Aunque los éxitos de Metallica cuentan con el estilo potente, brillante y estremecedor del metal, esta banda también ha sido capaz de imprimir gran sentimiento en sus composiciones.

Hay una canción que sobresale por encima de las demás en esta temática. Esto se debe especialmente por ser, para muchos, la más melancólica de la trayectoria de Metallica.

Se trata, nada más y nada menos de, ‘Nothing Else Matters’, un ‘track’ que forma parte del ‘Black Album’, y que cuenta con un tono sumamente oscuro.

El verdadero significado de esta canción trata sobre la distancia entre dos seres queridos, o incluso entre una persona y su hogar.

Gracias a esto, el éxito transmite una energía de gran nostalgia, lo que lo hace sumamente melancólico. James Hetfield escribió esta canción mientras estaba en medio de una gira, lo que le hacía extrañar a su novia del momento.

En un principio sintió esta letra muy personal, por lo que no lo compartió con la banda. Sin embargo, esta canción acabó por convertirse en un gran himno de Metallica.

Actualmente esta banda acumula miles de reproducciones, y se ha convertido en un éxito inolvidable tanto para los amantes del metal, como de este colectivo brillante para el género.

Letra de ‘Nothing Else Matters’ en español

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

Y nada más importa

Nunca me abrí de esta manera

La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera

Todas estas palabras no solo digo

Y nada más importa

Confío en lo que busco y encuentro en ti

Todos los días para nosotros es algo nuevo

Mente abierta para una visión diferente

Y nada más importa

Nunca me preocupé por lo que hacen

Nunca me importó lo que saben

Pero yo sé

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

Y nada más importa

Nunca me preocupé por lo que hacen

Nunca me importó lo que saben

Pero yo sé

Nunca me abrí de esta manera

La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera

Todas estas palabras no solo digo

Y nada más importa

Busco y encuentro confianza en ti

Todos los días para nosotros es algo nuevo

Mente abierta para una visión diferente

Y nada más importa

Nunca me importó lo que dicen

Ni importaron los juegos que juegan

Nunca me preocupé por lo que hacen

Ni me importó lo que saben

Y yo sé

Tan cerca, no importa que tan lejos

No podría ser mucho más del corazón

Siempre confiando en quiénes somos

No, nada más importa