Este es el significado detrás de la canción más melancólica de Metallica: acumula miles de reproducciones
Metallica ha logrado imprimir gran sentimiento en varias de sus letras, gracias a reflexiones profundas que transportan a sus fans.
Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha sido capaz de encantar a sus fans, a través de ritmos y éxitos que han quedado grabados en lo más alto de la industria y de este género.
James Hetfield ha sido capaz de cosechar varios himnos, gracias a su talento, sus ritmos y a la temática profunda de sus composiciones.
Muchas de ellas esconden un tono oscuro que han encantado a todos sus fanáticos, y de hecho, en este caso particular, les hablaremos sobre la que, para muchos, es la canción más melancólica de la banda.
Metallica posee varios aspectos que la identifican y la diferencian como bandas de las demás. El talento de cada uno de sus miembros es brillante, y así se ha demostrado por largos años.
De hecho, parte del cariño que guardan sus fanáticos por esta agrupación se debe justamente a esta razón, pero, también a la temática de sus canciones.
Aunque los éxitos de Metallica cuentan con el estilo potente, brillante y estremecedor del metal, esta banda también ha sido capaz de imprimir gran sentimiento en sus composiciones.
Hay una canción que sobresale por encima de las demás en esta temática. Esto se debe especialmente por ser, para muchos, la más melancólica de la trayectoria de Metallica.
Se trata, nada más y nada menos de, ‘Nothing Else Matters’, un ‘track’ que forma parte del ‘Black Album’, y que cuenta con un tono sumamente oscuro.
El verdadero significado de esta canción trata sobre la distancia entre dos seres queridos, o incluso entre una persona y su hogar.
Gracias a esto, el éxito transmite una energía de gran nostalgia, lo que lo hace sumamente melancólico. James Hetfield escribió esta canción mientras estaba en medio de una gira, lo que le hacía extrañar a su novia del momento.
En un principio sintió esta letra muy personal, por lo que no lo compartió con la banda. Sin embargo, esta canción acabó por convertirse en un gran himno de Metallica.
Actualmente esta banda acumula miles de reproducciones, y se ha convertido en un éxito inolvidable tanto para los amantes del metal, como de este colectivo brillante para el género.
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
Y nada más importa
Nunca me abrí de esta manera
La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera
Todas estas palabras no solo digo
Y nada más importa
Confío en lo que busco y encuentro en ti
Todos los días para nosotros es algo nuevo
Mente abierta para una visión diferente
Y nada más importa
Nunca me preocupé por lo que hacen
Nunca me importó lo que saben
Pero yo sé
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
Y nada más importa
Nunca me preocupé por lo que hacen
Nunca me importó lo que saben
Pero yo sé
Nunca me abrí de esta manera
La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera
Todas estas palabras no solo digo
Y nada más importa
Busco y encuentro confianza en ti
Todos los días para nosotros es algo nuevo
Mente abierta para una visión diferente
Y nada más importa
Nunca me importó lo que dicen
Ni importaron los juegos que juegan
Nunca me preocupé por lo que hacen
Ni me importó lo que saben
Y yo sé
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
No, nada más importa