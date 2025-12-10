Las 5 bandas de rock y metal que más boletas han vendido en este siglo: Metallica y más

El rock y el metal presentan una cantidad enorme de artistas brillantes en su haber. Varios nombres han llegado a ser historia dentro de la industria musical, a partir de éxitos y shows inolvidables para sus fanáticos.

Miles de personas disfrutan del sonido de voces y artistas geniales que se han convertido en miembros inmortales de la historia sonora de estos géneros.

Muchos han logrado construir su legado desde los estudios, mientras que otros han sido capaces de reforzarlo con shows imperdibles en estadios y escenarios.

Para demostrar esto, en este caso les hablaremos sobre las 5 bandas que más han logrado vender boletas durante este siglo.

Las 5 bandas de rock y metal que más han vendido en este siglo

Para nadie es un secreto que el rock y el metal mueven pasiones. Ambos géneros han sido capaces de enamorar a miles de fanáticos quienes han sido enamorados de por vida por sus bandas preferidas.

Gran parte de estos fans en algún momento han gastado dinero por ver a sus agrupaciones favoritas. Esto ha permitido que las bandas aumenten sus arcas económicas.

Esto queda demostrado incluso con varios récords, tal y como lo demostró recientemente un ranking realizado Pollstar, donde se pudo ver a los 25 artistas que más han vendido boletas en este siglo.

Allí destacaron varios nombres, aunque, hubo 5 bandas que llevaron la pauta como líderes. Estas fueron: Coldplay, U2, Metallica, Bon Jovi y los Rolling Stones.

Aun así, también destacó el nombre de otros artistas propios del rock como fue el caso de Elton John o incluso Bruce Springsteen.

El ranking completo se presentó de la siguiente manera:

1- Coldplay – 24.805-126

2- U2 – 20.216.314

3- Ed Sheeran – 19.615.334

4- Dave Matthews Band – 19.552.586

5- Taylor Swift – 18.885.185

6- Bruce Springsteen & The E Street Band – 18-622.566

7- Kenny Chesney – 18.198.369

8- Metallica – 15.567.194

9- Bon Jovi – 13.904.391

10- Elton John – 13.840.415

11- Pink – 12.951.081

12- The Rolling Stones – 12.569.802

13- Beyoncé – 11.829.971

14- André Rieu – 11.557.706

15- Madonna – 10.951.899

16- Guns N’ Roses – 10.733.957

17- Eagles – 10.223.831

18- Phish – 10.221.068

19- Iron Maiden – 10.070.915

20- Luke Bryan – 10.021.410

21- Roger Waters – 9.775.290

22- Paul McCartney – 9.395.158

23- Toby Keith – 9.392.691

24- Billy Joel – 8.954.114

25- Depeche Mode – 8.747.699